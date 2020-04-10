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Происшествия

СБУ разоблачила наркодилеров в управлении ГСЧС в Хмельницкой области (фото)

0:35 10 апреля 2020 15
Задержание наркодилеров
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Помимо разоблачения финансовых схем поддержки боевиков «ДНР» и «ЛНР» не менее важным направлением деятельности Службы безопасности Украины остается борьба с наркоторговлей в стране. В частности, на днях в Хмельницком сотрудники ведомства блокировала деятельность наркогруппировки, в организации которой подозревает двух командиров отделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы.

По предварительной версии следствия, два работника ГУ ГСЧС в Хмельницкой области вместе с бывшим коллегой якобы наладили масштабный сбыт запрещенных веществ.

Согласно установленной информации, подозреваемые арендовали офисное помещение, где фасовали и хранили подготовленные к продаже наркотики и психотропы. Оптовые партии подозреваемые якобы отправляли заказчикам через один из почтовых сервисов по всей стране, а также сбывали местным дилерам и наркозависимым.

В СБУ ссылаются на оперативную информацию, в соответствии с которой подозреваемые ежемесячно реализовывали до 10 килограммов наркотических веществ.

Отмечается, что оба командира отделений задержаны по месту хранения наркотиков во время подготовки очередного заказа, а их сообщник — в собственном доме.

Во время обысков была обнаружена партия наркотиков и психотропных веществ на сумму в более чем 500 тысяч грн по ценам черного рынка.

Сейчас решается вопрос об сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что 12 февраля в СБУ сообщили о задержании во Львовской области двух полицейских, которые подозреваются в организации незаконного распространения наркотиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о задержании правоохранителями в конце марта на Львовщине двух жителей Золочевского района, которых подозревают в совершении жестокого двойного убийства и наркоторговле.

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