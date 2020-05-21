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Ударили с воздуха: оккупантам отомстили за обстрелы на Донбассе (видео)
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные уничтожили огневую точку российских оккупантов. Видео в Facebook опубликовал волонтер Роман Доник.
На съемке видно, что позиции боевиков атаковали с беспилотника. Взрыв был сильным, яркое пламя видели далеко за пределами вражеских позиций.
«Немного красного узора на вышиванке добавили. Именно туда, откуда по нашим селам стреляли. Пусть вышивают», — написал волонтер.
Напомним, вечером в среду, 20 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили мирные договоренности и обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка. Ранения получил один украинский военный.
В этот же день в окрестностях фронтового села Трехизбенка в Луганской области во время патрулирования на неизвестном взрывном устройстве подорвался командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов. Еще трое полицейских получили ранения. Полковник умер по дороге в госпиталь.486
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