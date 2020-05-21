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Выяснились обстоятельства гибели на Донбассе командира батальона «Луганск-1»
Вечером 20 мая на Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов (позывной Седой). Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве в окрестностях фронтового села Трехизбенка в Луганской области во время патрулирования.
Министр МВД Арсен Аваков назвал Губанова безумно храбрым офицером и сообщил, что оккупанты подорвали мину на пути патрульной группы.
Глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко пишет, что полковник скончался в больнице во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских ранены.
Наталья Богуславская уточняет, что Губанов умер по дороге в больницу. Медики сделали все, что могли, но довезти военного не удалось.
Напомним, вечером 20 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины. В районе Марьинки Донецкой области ранения получил один украинский военный.27
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