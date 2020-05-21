Вражеские обстрелы на Донбассе: возле Марьинки снайпер боевиков ранил бойца ВСУ

Украина

После отправки Россией на Донбасс новой партии оружия ситуация в регионе снова начала накаляться: в среду, 20 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили мирные договоренности и обстреляли позиций украинских войск вблизи населенного пункта Марьинка, ранив бойца ВСУ.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

«Вследствие вражеского снайперского огня один украинский защитник был ранен», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что воин был доставлен в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали квалифицированную помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Также отмечается, что украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов.

Потери противника уточняются

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник потребовали прямого диалога с Киевом без посредничества России. При этом они «смело» заявили, что в случае отказа готовы применить силу. Такая реакция последовала после того, как в заседании ТКГ стали принимать участие переселенцы, которые действительно представляют Донбасс, а все так называемые «руководители» «республики» уже имеют российские паспорта и как граждане другого государства не вправе диктовать Украине свои условия.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter