Происшествия

Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: появились новые данные о судьбе подозреваемой

Жительницу Харьковской области, которую задержали с головой ее 13-летней дочери в пакете, могут отправить в соседний регион для проведения психиатрической экспертизы.

Как передает издание NewsRoom, Татьяна П. по-прежнему находится под стражей — ее отправили в СИЗО на два месяца. Сейчас следователи решают вопрос, нужно ли ее везти в Днепр, где есть специализированная клиника с современным оборудованием.

Эксклюзивный материал о трагедии, разыгравшейся под Харьковом, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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