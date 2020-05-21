26.65 / 26.93 28.91 / 29.44
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: появились новые данные о судьбе подозреваемой

13:24 21 мая 2020
Татьяна Пьянова
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Жительницу Харьковской области, которую задержали с головой ее 13-летней дочери в пакете, могут отправить в соседний регион для проведения психиатрической экспертизы.

Как передает издание NewsRoom, Татьяна П. по-прежнему находится под стражей — ее отправили в СИЗО на два месяца. Сейчас следователи решают вопрос, нужно ли ее везти в Днепр, где есть специализированная клиника с современным оборудованием.

Эксклюзивный материал о трагедии, разыгравшейся под Харьковом, читайте на сайте «ФАКТОВ».

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Пьянова

Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: появились новые данные о судьбе подозреваемой

взрыв

Ударили с воздуха: оккупантам отомстили за обстрелы на Донбассе (видео)

София Ротару

София Ротару в вышиванке показала свой сад (фото)

День вышиванки

День вышиванки 2020: поздравления и красивые открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер