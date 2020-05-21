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Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: появились новые данные о судьбе подозреваемой
Жительницу Харьковской области, которую задержали с головой ее 13-летней дочери в пакете, могут отправить в соседний регион для проведения психиатрической экспертизы.
Как передает издание NewsRoom, Татьяна П. по-прежнему находится под стражей — ее отправили в СИЗО на два месяца. Сейчас следователи решают вопрос, нужно ли ее везти в Днепр, где есть специализированная клиника с современным оборудованием.
Эксклюзивный материал о трагедии, разыгравшейся под Харьковом, читайте на сайте «ФАКТОВ».150
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.