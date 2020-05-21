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США, Россия, Бразилия и Великобритания — четыре страны, которые находятся во главе списка государств с наибольшим в мире числом заразившихся новым коронавирусом. В США их уже почти 1,6 миллиона человек, в России — чуть меньше 318 тысяч, Бразилия вышла на третье место с 294 тысячами инфицированных, Британия занимает пятую строчку с почти 250 тысячами случаев COVID-19.

Британская газета The Guardian усмотрела в этом некую закономерность. Дело в том, что лидерами этих четырех стран являются политики, которые либо отказываются признать угрозу нового коронавируса даже сейчас, либо недооценивали ее на первых этапах пандемии. Известный британский обозреватель Шон Уокер попытался проанализировать причины такого отношения в статье, которую The Guardian опубликовала 17 мая. «ФАКТЫ» подготовили ее полный перевод:

«После появившихся на прошлой неделе сообщений о том, что в больнице с COVID-19 находится пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, стало ясно, что вирус теперь проник и в Кремль, и на Даунинг-стрит, 10, и во Дворец Планалту, и в Белый дом.

Путин, Борис Джонсон, Жаир Болсонару и Дональд Трамп — очень разные политики. Но у всех было кое-что общее в их реакции на коронавирус: убежденность или предположение, по крайней мере на ранних стадиях, что принятие мер индивидуальной защиты от вируса каким-то образом противоречит созданным ими политическим брендам лидеров-мачо и не подобает этому имиджу.

Трамп отказался надевать маску, даже когда приехал с визитом на завод по изготовлению этих самых масок. Болсонару поставил под сомнение необходимость социального дистанцирования и позировал для фото, пожимая руки и обнимая своих поклонников. Джонсон одиозно объявил, что пожал руки всем, когда посетил больницу с коронавирусными больными (что тут же дало повод для появления множества мемов в соцсетях), но впоследствии сам попал в больницу с вирусом и уже не был столь оптимистичен.

Президент Бразилии Жаир Болсонару не пожелал соблюдать безопасную дистанцию (фото Getty Images)

Путину, похоже, также было неясно, как распространяется вирус, и он надел бананово-желтый костюм химзащиты, закрывающий все тело, посещая в марте коронавирусную больницу, но затем пожал руку ее главврачу, у которого позднее обнаружился вирус. Теперь коронавирусом заразились также российский премьер-министр, а позже и пресс-секретарь Путина.

Из этих четырех лидеров Джонсон — единственный, кто, как известно, заразился COVID-19 сам. И после пребывания в больнице он появился на публике с совершенно другой риторикой об этом вирусе. Путин в конце концов ввел строгие ограничения, но сделал это гораздо позже, чем большинство других европейских стран. COVID-19 заразились министры или помощники всех четырех лидеров, и мачо-позирование перед лицом пандемии может быть одной из причин.

«Поведение, кажущееся излишне осторожным, противоречит основному принципу мачизма — не показывать слабости», — считает Питер Глик, ученый, соавтор исследования о том, как «маскулинная культура соперничества» отравляет рабочую атмосферу. Все вышеупомянутые лидеры создали бренды сильных мужчин, предлагающих оригинальные решения, и хотят, чтобы их воспринимали как президентов, отметающих болезнь в сторону, даже если у вируса на это счет есть другие «идеи».

Конечно, коронавирус бьет не только тех, кто проявляет глупость и отрицает его существование, и далеко не все политики, заразившиеся им, являются частью «мачо-администраций». Также не каждый лидер с имиджем сильного мужчины готов рисковать ради него своим здоровьем, боясь выглядеть слабым в маске. В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан вызвал противоречивую реакцию, когда на начальной стадии пандемии появился в больнице в защитной маске № 95, в то время как главврач был вынужден сопровождать его, надев самую простую хирургическую маску.

Тем не менее многие лидеры, склонные к мачо-позированию, не горят желанием соблюдать основные меры защиты. В качестве экстремального примера можно упомянуть Александра Лукашенко, возможно, единственного «ковид-диссидента» среди руководителей государств. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — заявил он, объясняя, почему не вводит никаких ограничений, чтобы предотвратить распространение вируса.

Трамп и его вице-президент Майк Пенс отказались делать то, что многие ученые называют простейшей мерой предосторожности — надевать маску. Даже когда коронавирус проник в Белый дом, президент выступил против этой идеи. «Думаю, надевать ли маску, когда я приветствую президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев. Я не знаю. Так или иначе я не вижу себя в маске. Не вижу. Может быть, я изменю свое мнение», — сказал он.

Даже когда коронавирус проник в Белый дом, Трамп выступил против ношения маски (фото Getty Images)

Похоже, его сторонники с ним согласились. «Это унижение, издевательство над самим собой, это проявление слабости — особенно для мужчин», — яростно кричал один из сторонников Трампа на журналистов в масках, прибывших к Белому дому.

Это создало парадокс: Путин и Трамп — два наиболее защищенных в мире лидера, которые окружены охранниками, чтобы минимизировать риски безопасности со стороны людей, с которыми они встречаются, мест, которые они посещают, и еды, которую они едят. Тем не менее оба лидера отказались принять простые меры предосторожности против смертельного вируса.

Просто сравните это с европейской страной, где зафиксирована наименьшая смертность от коронавируса на душу населения. Это Словакия. Здесь в марте к власти пришло новое коалиционное правительство, все в масках. Президент Зузана Чапутова появляется на публике исключительно в маске. Даже телеведущие сообщают о новостях, сидя в масках. Все это несет в себе мощный посыл для населения, вынужденного соблюдать ограничительные меры — нет ничего унизительного или трусливого в том, чтобы ходить в масках. Сейчас страна выходит из карантина, потеряв за время эпидемии всего 27 человек, умерших от коронавируса.

Болсонару и в некоторой степени Трамп, похоже, движимы популистским недоверием к науке, в то время как другие лидеры могут чувствовать себя стесненными политическими брендами, которые они создали сами. Также здесь может срабатывать и более естественный человеческий импульс: когда понимаешь риски, но тебе кажется, что ты выше их.

«Человек так устроен, что ты мозгами понимаешь, что ты должен быть к этому внутренне готов, но все равно тебе кажется, что именно тебе удастся избежать», — сказал на этой неделе Песков в интервью газете «Коммерсант» со своей больничной койки".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что группа молекулярных биологов обнаружила у опасного заболевания COVID-19 три подтипа, повышающие его заразность.

Фото в заголовке Getty Images

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