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Девушку-чирлидершу во время тренировки укусила ядовитая змея: момент попал на видео

15:10 21 мая 2020
Пэрис Монтгомери
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Проживающая в американском городе Хьюстон 18-летняя Пэрис, которая входит в одну из местных групп поддержки (чирлидинга), решила потренироваться у себя в саду перед камерой. В какой-то момент девушка ощутила резкую боль в ноге. Она не сразу поняла, в чем дело, решив сначала, что напоролась на какую-то ветку. Однако нога начала опухать, а боль все усиливалась — так, что Пэрис уже не могла ее больше терпеть. Пэрис доставили в больницу на машине «скорой помощи». Когда врач спросил пациентку, что произошла, она вспомнила, что у нее есть видео. Только просматривая его, Монтгомери и ее родители осознали, что произошло.

Как показала запись, Пэрис скусила за ногу незамеченная ею ядовитая змея — мокассиновый щитомордник из семейства гадюк.

Телеканал Fox сообщает, что девушке ввели четыре дозы противоядия. Она провела в больнице два дня. В настоящее время пострадавшая уже чувствует себя хорошо, но ей еще больно наступать на укушенную ногу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что девочка нашла на пляже раковину с одним из самых ядовитых существ в мире.

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Девушку-чирлидершу во время тренировки укусила ядовитая змея – момент попал на видео

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