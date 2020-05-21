26.64 / 26.92 28.92 / 29.42
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Тяжело говорить»: появились подробности госпитализации бывшего мужа Лолиты Милявской

15:11 21 мая 2020
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Экс-супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, о госпитализации которого сообщалось ранее, подтвердил, что он в больнице.

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Иванов отметил, что ему оказывают помощь врачи.

Что именно произошло, Иванов не смог рассказать. «Я не могу сейчас это комментировать. Не беспокойтесь, все нормально. Я вообще сейчас не могу говорить. Могу только написать. Вот мне сейчас врач машет. Мне просто тяжело говорить», — уточнил он.

Ранее СМИ писали, что следователи рассматривают две версии случившего. По одной из них, Дмитрий попал в ДТП. Вторая версия — его избили неизвестные.

Напомним, что недавно группа подростков избила 16-летнюю дочь российской звезды 90-х Саши Зверевой.

362

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пэрис Монтгомери

Девушку-чирлидершу во время тренировки укусила ядовитая змея: момент попал на видео

Зеленский

Назван главный провал Зеленского

бомж и убитый им мальчик в Днепре

Убийство 11-летнего мальчика в Днепре: бабушка ребенка работает в больнице, на территории которой обнаружили тело (фото)

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

«Тяжело говорить»: появились подробности госпитализации бывшего мужа Лолиты Милявской

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер