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«Тяжело говорить»: появились подробности госпитализации бывшего мужа Лолиты Милявской
Экс-супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, о госпитализации которого сообщалось ранее, подтвердил, что он в больнице.
В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Иванов отметил, что ему оказывают помощь врачи.
Что именно произошло, Иванов не смог рассказать. «Я не могу сейчас это комментировать. Не беспокойтесь, все нормально. Я вообще сейчас не могу говорить. Могу только написать. Вот мне сейчас врач машет. Мне просто тяжело говорить», — уточнил он.
Ранее СМИ писали, что следователи рассматривают две версии случившего. По одной из них, Дмитрий попал в ДТП. Вторая версия — его избили неизвестные.
Напомним, что недавно группа подростков избила 16-летнюю дочь российской звезды 90-х Саши Зверевой.362
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