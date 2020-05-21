Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с тяжелыми травмами

Шоу-бизнес

Бывшего мужа певицы Лолиты Милявской Дмитрия Иванова госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает СтарХит, уточняя, что в больницу Иванов попал несколько дней назад, но стало известно об этом лишь сейчас.

По данным сайта, пятый муж Лолиты был госпитализирован ночью. Сейчас он лежит в отдельной палате, навещать его могут самые близкие.

«Сейчас врачи решают, какое лечение по отношению к Иванову будет наиболее эффективным, возможно, тому понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов», — говорится в материале.

Что именно случилось с бывшим тренером по сквошу, журналисты точно не знают. Одни знакомые Иванова утверждают, что он попал в ДТП, другие — что оказался в центре потасовки.

Кстати, навещает в больнице Иванова его возлюбленная — Ольга Кулиева. Роман с Ольгой и стал одной из причин развода Иванова и Милявской.

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