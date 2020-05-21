Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара вышел на свободу

Украина

Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, подозреваемый в резонансном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел на свободу. Несколькими днями ранее суд разрешил снизить залог для Кожары с 14 млн до 2 млн гривен. Экс-министр внес требуемую сумму и покинул СИЗО.

Как рассказала Катерина Старицкая, дочь убитого бизнесмена, уже подана апелляция на решение о снижении залога. Тем не менее, пока готовится судебное рассмотрение в апелляционном суде, Кожара будет находиться не в СИЗО, а по месту жительства — в селе Чайки Киевской области.

Кожара был задержан 25 марта, хотя Старицкий был найден мертвым еще 21 февраля. Бизнесмена нашли застреленным в доме Кожары. Сначала следствие предполагало самоубийство, затем были получены доказательства, говорящие, что произошло убийство. На месте преступления криминалисты не нашли следов, характерных для самостоятельного выстрела в упор.

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