26.63 / 26.91 28.92 / 29.42
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара вышел на свободу

16:23 21 мая 2020
кожара
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, подозреваемый в резонансном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел на свободу. Несколькими днями ранее суд разрешил снизить залог для Кожары с 14 млн до 2 млн гривен. Экс-министр внес требуемую сумму и покинул СИЗО.

Как рассказала Катерина Старицкая, дочь убитого бизнесмена, уже подана апелляция на решение о снижении залога. Тем не менее, пока готовится судебное рассмотрение в апелляционном суде, Кожара будет находиться не в СИЗО, а по месту жительства — в селе Чайки Киевской области.

скрин

Кожара был задержан 25 марта, хотя Старицкий был найден мертвым еще 21 февраля. Бизнесмена нашли застреленным в доме Кожары. Сначала следствие предполагало самоубийство, затем были получены доказательства, говорящие, что произошло убийство. На месте преступления криминалисты не нашли следов, характерных для самостоятельного выстрела в упор.

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Великий человек варит мне суп»: Максим Галкин признался в любви Пугачевой и показал ее новое видео

Борис Моисеев

"Не помнит людей и события": стало известно о состоянии разбитого инсультом Бориса Моисеева

Владимир Зеленский

В Украине объяснили, почему Зеленский не называет Россию агрессором, а Путина — убийцей

Рамзан Кадыров

Кадырова срочно самолетом доставили в Москву, подозревают коронавирус, — СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер