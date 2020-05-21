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Львам поможет интуиция, а Весам — терпение: гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака
Пятница, 22 мая, — хороший день для решения финансовых вопросов.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны в этот день интересные деловые предложения и приятные новости, которые будут касаться вашей работы.
Телец
Не предвидится особых проблем. Скорее всего, удастся вполне удовлетворительно выполнить список намеченных дел.
Близнецы
Возможно, придется срочно корректировать отношения с руководством или искать другую работу.
Рак
Вас попытаются сбить с пути очень многие люди, которые ранее во всем вас поддерживали.
Лев
Совет звезд: действуйте интуитивно, но не забывая прислушиваться к логике.
Дева
Девам эти сутки могут доставить несколько серьезных проблем, но вы со всем справитесь.
Весы
Возможно глубокое разочарование в любимом человеке. Ваше терпение и сдержанность помогут вам избежать конфликтов.
Скорпион
Для Скорпионов почти полностью исключены любого рода неожиданности или сюрпризы, воспользуйтесь этим.
Стрелец
Очень благоприятный для работы день будет у Стрельцов, планируйте и все сделаете.
Козерог
Возможны незапланированные и одновременно неудачные покупки, а также незначительные финансовые потери.
Водолей
Возможно, от итогов этого дня будет зависеть судьба личного бизнеса или дальнейшее карьерное будущее.
Рыбы
Рыбы могут заключить выгодные сделки, но в этот день вам нужно иметь дело только с проверенными партнерами.
Хорошего вам дня!
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