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Львам поможет интуиция, а Весам — терпение: гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака

16:39 21 мая 2020
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 22 мая, — хороший день для решения финансовых вопросов.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможны в этот день интересные деловые предложения и приятные новости, которые будут касаться вашей работы.

Телец

Не предвидится особых проблем. Скорее всего, удастся вполне удовлетворительно выполнить список намеченных дел.

Близнецы

Возможно, придется срочно корректировать отношения с руководством или искать другую работу.

Рак

Вас попытаются сбить с пути очень многие люди, которые ранее во всем вас поддерживали.

Лев

Совет звезд: действуйте интуитивно, но не забывая прислушиваться к логике.

Дева

Девам эти сутки могут доставить несколько серьезных проблем, но вы со всем справитесь.

Весы

Возможно глубокое разочарование в любимом человеке. Ваше терпение и сдержанность помогут вам избежать конфликтов.

Скорпион

Для Скорпионов почти полностью исключены любого рода неожиданности или сюрпризы, воспользуйтесь этим.

Стрелец

Очень благоприятный для работы день будет у Стрельцов, планируйте и все сделаете.

Козерог

Возможны незапланированные и одновременно неудачные покупки, а также незначительные финансовые потери.

Водолей

Возможно, от итогов этого дня будет зависеть судьба личного бизнеса или дальнейшее карьерное будущее.

Рыбы

Рыбы могут заключить выгодные сделки, но в этот день вам нужно иметь дело только с проверенными партнерами.

Хорошего вам дня!

Больше гороскопов для всех знаков зодиака читайте здесь.

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