В Украине объяснили, почему Зеленский не называет Россию агрессором, а Путина — убийцей

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Президент Зеленский упорно пытается уходить от острых вопросов. Этот момент отметил в интервью «ФАКТАМ» известный журналист Павел Казарин.
«У президента Зеленского нет своего этического цивилизационного стержня. Мы видим, как он пытается избегать конфликтных тем, даже когда комментирует очень резонансные исторические события, пытается не говорить о роли России в аннексии Крыма и вторжении на Донбасс, о роли Кремля в преследовании крымских татар», — утверждает Казарин.
По его словам, Зеленский пытается ругать что-то абстрактное. Это делается для того, чтобы не поссориться с конкретными людьми.
«Мы должны называть вещи своими именами: где наше будущее, кто виновен в трагедиях нашего прошлого. Ведь если мы будем вспоминать только о жертвах исторических трагедий, а о палачах будем молчать, это будет значить, что из исторических трагедий не сделано никаких выводов», — уверен журналист.
Ранее сообщалось, что Казарин назвал главный провал президента Зеленского.91
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