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Назван главный провал Зеленского
За год президентства Владимира Зеленского в Украине произошло очень резкое падение уровня профессионализма в государственном управлении. Кстати, во время недавней пресс-конференции сам Зеленский признал, что столкнулся с «кадровым голодом».
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный журналист Павел Казарин. «Команда нового президента и его сторонники любят ставить ему в заслугу то, что он не берет взяток. Но нужно понимать: если человек непрофессионален, то он даже не поймет, в какой момент его собственное окружение начнет возрождать те или иные коррупционные схемы», — подчеркнул журналист.
По его мнению, в стране произошла деградация качества управления. «Украинский избиратель привык мерить отечественную реальность только лишь категорией коррупции, он полагает, что хороший чиновник отличается от плохого своей честностью. С одной стороны, безусловно, это действительно важный фактор, но он не единственный», — подчеркнул Павел Казарин и добавил, что система управления государством и бюрократическая машина — это «аппарат сложной настройки».
Он подчеркнул, что управленцы, как и машинисты локомотива, должны обладать профильными знаниями, чтобы запустить механизмы, а не сломать систему. «Когда мы говорим о враче или о машинисте локомотива, оперируем не только категориями „хороший он парень или плохой“, а оцениваем еще и профессиональные навыки», — резюмировал журналист.
Полный текст интервью с Павлом Казариным об итогах года президентства Владимира Зеленского читайте на сайте «ФАКТОВ».695
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