26.64 / 26.92 28.92 / 29.42
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Назван главный провал Зеленского

14:45 21 мая 2020
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

За год президентства Владимира Зеленского в Украине произошло очень резкое падение уровня профессионализма в государственном управлении. Кстати, во время недавней пресс-конференции сам Зеленский признал, что столкнулся с «кадровым голодом».

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный журналист Павел Казарин. «Команда нового президента и его сторонники любят ставить ему в заслугу то, что он не берет взяток. Но нужно понимать: если человек непрофессионален, то он даже не поймет, в какой момент его собственное окружение начнет возрождать те или иные коррупционные схемы», — подчеркнул журналист.

По его мнению, в стране произошла деградация качества управления. «Украинский избиратель привык мерить отечественную реальность только лишь категорией коррупции, он полагает, что хороший чиновник отличается от плохого своей честностью. С одной стороны, безусловно, это действительно важный фактор, но он не единственный», — подчеркнул Павел Казарин и добавил, что система управления государством и бюрократическая машина — это «аппарат сложной настройки».

Он подчеркнул, что управленцы, как и машинисты локомотива, должны обладать профильными знаниями, чтобы запустить механизмы, а не сломать систему. «Когда мы говорим о враче или о машинисте локомотива, оперируем не только категориями „хороший он парень или плохой“, а оцениваем еще и профессиональные навыки», — резюмировал журналист.

Полный текст интервью с Павлом Казариным об итогах года президентства Владимира Зеленского читайте на сайте «ФАКТОВ».

695

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

Назван главный провал Зеленского

бомж и убитый им мальчик в Днепре

Убийство 11-летнего мальчика в Днепре: бабушка ребенка работает в больнице, на территории которой обнаружили тело (фото)

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

«Тяжело говорить»: появились подробности госпитализации бывшего мужа Лолиты Милявской

Оля Цибульская

Оля Цибульская показала, как выглядела 30 лет назад (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер