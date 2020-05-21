Украина

Верховная Рада, накануне отменившая пленарные заседания 21 и 22 мая из-за коронавируса у одного из депутатов, 20 мая приняла за основу проект закона, которым исполнительным службам хотят разрешить взламывать двери в квартирах неплательщиков и отключать их от коммунальных услуг.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», возможность доступа в жилье без согласия владельца предусматривает законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг» авторства нардепов из фракции «Слуга народа».

Отмечается, что Главное научно-экспертное управление Верховной Рады назвало эти нормы неконституционными — они противоречит ст. 30 Конституции Украины о неприкосновенности жилья без решения суда. Вместе с тем эксперты подчеркивают, что в данном проекте закона нет оговорок о компенсации ущерба, который может быть нанесен при несанкционированном проникновоении в жилье.

«Представители исполнителя коммунальной услуги могут заходить в жилище без получения согласия жильца квартиры только в неотложных случаях, когда нужно срочно спасать людей или имущество, для проведения в них осмотра или ликвидации аварий», — отмечает ГНЭУ и добавляют, что на законодательном уровне следует упорядочить механизм оплаты за потребленные услуги

«Не может быть нормой существующая практика сообщение потребителем исполнителю объемов потребленной услуги за отчетный период (месяц), на которую граждане, в первую очередь пенсионеры, тратят значительное время для такого сообщения в телефонном режиме или же лично по месту расположения исполнителя», — добавили в управлении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рада приняла закон, которым запретила наказывать граждан за просрочку с оплатой коммунальных услуг на время карантина и в течения месяца после отмены карантинных мер. То есть, от оплаты за коммуналку никто украинцев не освобождал, но на время карантина не будут начисляться пеня, неустойка и штрафы, также потребители не будут отключаться от услуг,

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