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Единый табачный дистрибьютор на рынках южной Европы позволяет государству полностью контролировать рынок, — СМИ

17:24 21 мая 2020
Контроль
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В Италии, Франции и Испании работает единый дистрибьютор табачных изделий. Это позволяет лучше собирать налоги и проще контролировать его работу. Об этом пишет «Новое время» в своей статье «Чем система дистрибуции табака в Украине отличается от стран ЕС».

В статье отмечается, что эксперты сходятся в мысли, что необходимо обратить внимание на опыт стран ЕС и пересмотреть подход к работе табачного рынка в Украине, иначе доля нелегальной продукции будет расти, а бюджет — терять налоги.

«Например, в некоторых странах ЕС дистрибуцией табачных изделий занимается один дистрибьютор. Это позволяет лучше собирать налоги и и упрощает контроль за его работой», — говорит Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

В статье отметили, что в Италии, Франции и Испании, Японии, Швеции, Венгрии и других странах наиболее эффективной стала монодистрибуция: «Эту работу выполняет компания Logista. Она не только занимается поставками табачных изделий в более чем 300 тысяч торговых точек в Италии, Франции, Испании, Португалии и Польши, но и занимается администрированием налогов. Работу компании одобряют в Еврокомиссии».

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