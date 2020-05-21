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Общество и люди

«Новая почта» обеспечит интернет-аптеки термобоксами для пересылки лекарств

17:35 21 мая 2020
Термобокс для лекарств
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Ведущий оператор рынка почтовых услуг Украины компания «Новая почта» приступила к тестированию новой услуги, позволяющей выполнить рекомендации производителей относительно режима температурного хранения при транспортировке лекарств. Об этом сообщил СЕО «Новой почты» Александр Бульба.

По его словам, на данный момент компания закупила первую партию термобоксов украинского производства, позволяющих обеспечивать заданный необходимый температурный режим в течение 24−36 часов. Боксы оснащены пенопластовыми термовставками и сертифицированными аккумуляторами холода, используемыми в медицинских целях.

«До конца мая новая услуга пройдет тестовые испытания. Боксы будут находиться у наших партнеров — аптечных интернет-сетей. При заказе лекарств, требующих определенных условий температурного хранения, ритейлоры предложат покупателю почтовую доставку препаратов в термобоксах. Они упакуют лекарства и оформят отправку. При получении, наши сотрудники вскроют бокс, выдадут заказ, а термобокс отправят обратно продавцу», — рассказал об алгоритме предоставления услуги Александр Бульба.


Сейчас услуга будет запущена в тестовом режиме. В ближайшее время компания закупит дополнительное количество термобоксов, которые будут переданы аптечным сетям, в том числе — по всем регионам.

Бизнес-идея «Новой почты» должна стать популярной, ведь доставка лекарств будет осуществляться по всей Украине. До конца мая к проекту «Новой почты» планируют присоединиться еще 5−7 фармацевтических интернет-площадок.

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