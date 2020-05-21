Киев после карантина: как оплатить проезд в транспорте

Общество и люди

Приближается второй этап ослабления карантина. В Киеве с 23 мая в обычном режиме заработает общественный наземный транспорт — автобусы, трамваи, троллейбусы, а с 25 мая — метро.

В метро преимущественно действует е-билет. Через турникет можно проходить с помощью KyivSmartCard; зеленой карточки метро (если она пополнена еще до 31 марта 2020-го, то действует в течение года — до 31 марта 2021 года); банковской бесконтактной карточки (пропуск через желтые турникеты) любой платежной системы; мобильных приложений Google Pay и Apple Pay; мобильного приложения Kyiv Smart City; разового QR-билета (бумажного или электронного).

Также в течение месяца с момента открытия метрополитена можно будет использовать зеленые жетоны (приобретенные до карантина).

Льготникам по-прежнему для прохода на станцию метро понадобится «Карточка киевлянина» (надо заранее проверить срок ее действия). Пассажиры, получившие льготы на общегосударственном уровне, должны предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.

В наземном транспорте оплачивать проезд нужно с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. До 1 июля пассажиры по-прежнему смогут покупать талоны у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе.

Билет для разового проезда можно сгенерировать заблаговременно в приложении, что позволит сэкономить время и не стоять в очереди у касс. До восстановления работы метрополитена е-билет можно купить также в Т-киосках, (их в городе более 300) которые в основном размещены на остановках общественного транспорта.

Столичный транспорт стал переходить на е-билет еще до карантина. Оператором новой системы является КП «ГИВЦ». Детали можно узнать по ссылке, телефон «горячей линии» (044) 366−55−55.

Напомним, что сэкономить можно, пополняя синюю карточку е-билета Kyiv Smart Card сразу на 50 поездок, каждая из которых обойдется дешевле на 1,5 гривни (во всех видах общественного транспорта).

Ранее «ФАКТЫ» писали, как обменять просроченные билеты с QR-кодом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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