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Спорт

Звезды спорта поздравили украинцев с Днем вышиванки: яркие фото

18:54 21 мая 2020
Денис Беринчик и Александр Усик
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В третий четверг мая, который в этом году припадает на 21 мая, в Украине традиционно отмечается День вышиванки. Не могли остаться в стороне столь красивого праздника и звезды отечественного спорта.

Роскошную вышиванку-платье показала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Не отстает от соотечественницы и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. «Чтим вместе традицию, которая объединяет целую нацию», – подписала фото одесситка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Многократный чемпион мира и Европы борец вольного стиля Жан Беленюк одел вышиванку под пиджак — как-никак, статус действующего народного депутата обязывает соблюдать строгий стиль.

Боксеры Денис Беринчик и Александр Усик поздравили соотечественников совместным тематическим фото.

А чемпион мира биатлонист Дмитрий Пидручный вышел на прогулку и, присев передохнуть, сфотографировался в вышиванке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские знаменитости показали свои национальные наряды.

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