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Звезды спорта поздравили украинцев с Днем вышиванки: яркие фото
В третий четверг мая, который в этом году припадает на 21 мая, в Украине традиционно отмечается День вышиванки. Не могли остаться в стороне столь красивого праздника и звезды отечественного спорта.
Роскошную вышиванку-платье показала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.
Не отстает от соотечественницы и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. «Чтим вместе традицию, которая объединяет целую нацию», – подписала фото одесситка.
Многократный чемпион мира и Европы борец вольного стиля Жан Беленюк одел вышиванку под пиджак — как-никак, статус действующего народного депутата обязывает соблюдать строгий стиль.
Боксеры Денис Беринчик и Александр Усик поздравили соотечественников совместным тематическим фото.
А чемпион мира биатлонист Дмитрий Пидручный вышел на прогулку и, присев передохнуть, сфотографировался в вышиванке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские знаменитости показали свои национальные наряды.45
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