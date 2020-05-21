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День вышиванки: украинские знаменитости показали свои национальные наряды (фото)
В Украине отмечают День вышиванки. Традиционно в этот день украинцы надевают национальные костюмы, фотографируются и поздравляют друзей с праздником.
Свои лучшие вышиванки уже продемонстрировали и знаменитости.
Так, известная телеведущая Надежда Матвеева надела голубое вышитое платье.
Певица Екатерина Бужинская опубликовала семейное фото в вышиванках и старые снимки.
Знаменитая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала несколько вышиванок. Поклонникам больше всего понравилась красная.
Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик в вышиванке — как невеста.
Телеведущая Маричка Падалко празднует на работе.
Прекрасная Светлана Тарабарова показала животик в вышиванке. Певица ждет второго ребенка.
«Я давно уже воспринимаю вышиванку, как повседневную одежду, в которой чувствую себя уверенно и ярко!» — говорит Ольга Сумская.
А Ирина Федишин сделала целых три публикации ко Дню вышиванки. «Вышиванка — это формирование национального сознания, это воспитание любви к родной земле», — подчеркивает она.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки.57
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