Шоу-бизнес

День вышиванки: украинские знаменитости показали свои национальные наряды (фото)

В Украине отмечают День вышиванки. Традиционно в этот день украинцы надевают национальные костюмы, фотографируются и поздравляют друзей с праздником.

Свои лучшие вышиванки уже продемонстрировали и знаменитости.

Так, известная телеведущая Надежда Матвеева надела голубое вышитое платье.

Певица Екатерина Бужинская опубликовала семейное фото в вышиванках и старые снимки.

Знаменитая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала несколько вышиванок. Поклонникам больше всего понравилась красная.

Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик в вышиванке — как невеста.

Телеведущая Маричка Падалко празднует на работе.

Прекрасная Светлана Тарабарова показала животик в вышиванке. Певица ждет второго ребенка.

«Я давно уже воспринимаю вышиванку, как повседневную одежду, в которой чувствую себя уверенно и ярко!» — говорит Ольга Сумская.

А Ирина Федишин сделала целых три публикации ко Дню вышиванки. «Вышиванка — это формирование национального сознания, это воспитание любви к родной земле», — подчеркивает она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки.

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