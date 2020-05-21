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Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках
Президент Владимир Зеленский подписал многострадальный закон о банках (так называемый «антиколомойский» закон). Документ был принят Радой 13 мая, обе попытки заблокировать подписание закона провалились. 21 мая документ был завизирован главой государства.
Закон вводит новые правила вывода банков с рынка, меняется ликвидационная процедура. Также ожидается, что закон заблокирует возможность возврата национализированных банков их бывшим владельцам. Именно это положение стало камнем преткновения на пути принятия закона.
Напомним, к законопроекту о банках в процессе подготовки ко второму чтению было принято более 16 тысяч правок. Для того, чтобы рассмотрение не растянулось на несколько месяцев, было решено ввести спецпроцедуру учета поправок для данного конкретного закона.
Фото president.gov.ua78
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