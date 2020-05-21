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В России умер олимпийский чемпион по хоккею (фото)
На 62-м году ушел из жизни известный советский хоккеист Александр Герасимов. О смерти олимпийского чемпиона Сараево-1984, правда, без уточнения причины, сообщили на официальной странице московского ЦСКА в Twitter.
Сегодня утром, на 62-м году ушел из жизни легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР Александр Петрович Герасимов.— ХК ЦСКА Москва (@hccska) May 21, 2020
Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста. pic.twitter.com/3392CCCIKs
Добавим, что за свою карьеру Герасимов выступал лишь за два клуба — с 1978-го по 1980-й защищал цвета родного «Дизелиста» из Пензы, а в 1980—1988 гг. был армейцем Москвы. Именно с ЦСКА хоккеист семь раз, с 1981-го по 1987-й, становился чемпионом СССР. Завершил карьеру в 29 лет, после чего работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА.
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