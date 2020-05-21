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Американка создала портреты легенд НБА из игральных костей (видео)
Художница Барбара Линн Хелман из США создает необычные портреты. В качестве материала она использует игральные кости, и результаты ее творчества поистине впечатляют.
Девушка воссоздала изображение легендарного Майкла Джордана времен выступлений за «Чикаго Буллз», в составе которого «Его Воздушество» шесть раз стал чемпионом НБА. Для этого Барбаре понадобилось 5300 кубиков, и данная картина, по признанию художницы, стала наиболее детализованной из всех ее работ. «Вернула свою ностальгию по детству», — написала Хелман.
Отметим, что это уже не первый легендарный баскетболист, которого Хелман воссоздала в картине. Ранее художница почтила память погибшего в результате крушения вертолета пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, потратив на свое творение 5284 кубика.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что колумбийский художник творит картины футбольных звезд из кристаллов Сваровски.23
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