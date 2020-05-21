Украина

В КГГА уточнили, когда в Киеве могут возобновить работу сельхозярмарки

Кабмин принял решение о переходе в режим адаптивного карантина с 22 мая. В Киеве с 23 мая объявили о возобновлении работы общественного транспорта, а 25 мая анонсировали начало работы метро, промышленных рынков и сельхозярмарок. Но открытие метро оказалось под большим вопросом из-за не очень хорошей статистики. Впрочем, как и работа сельскохозяйственных ярмарок.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, пока рано говорить об открытии ярмарок. Возможно, к рассмотрению этого вопроса приступят с 1 июня, когда ситуация с коронавирусом станет более стабильной.

Третья часть продовольственных рынков (в том числе три коммунальных) в столице все же открылась. Однако рынок «Десна» (проспект Ватутина, 10) почти сразу же закрыли из-за несоблюдения действующих правил безопасности.

Для рынков прописали четкий регламент работы, который, как оказалось, не все спешат выполнять. Контролируют выполнение противоэпидемических условий инспекторы Госпродпотребслужбы, «Муниципальная варта», представители районной власти и «Киевблагоустройства».

Работают рынки:

торговая площадка рынка «Феофановский», улица Академика Заболотного 48а;

«Демеевский», улица Изюмская, 1;

рынок возле станции метро «Лесная», улица Попудренко, 65;

комплекс «Маяк», улица Попудренко, 90/2;

«Владимирский рынок», улица Антоновича, 115;

«Печерский рынок», площадь Печерская, 1;

«Иллис», улица Чернобыльская, 16/80;

«Бессарабский рынок», Бессарабская площадь, 2;

«Левобережный», улица Сверстюка, 3;

«Дарница», улица Попудренко, 5;

«Шлях», улица Зодчих, 52/1;

«Колибрис», улица Л. Курбаса, 6;

«Одесский», проспект Академика Глушкова, 32−38;

«Вигуровский», улица Бальзака, 94;

«Нивки», улица Щербаковского, 47;

«Турбота», улица Туполева, 13;

«Западный», улица Депутатская, 2;

«Отрадненский», бульвар В. Гавела, 18;

«Лукьяновский», улица Юрия Ильенко, 1;

«Фермер — Торг Плюс», улица Электротехническая, 18;

«Полесье», просп. Минский, 2а;

«Виноградарь», просп. Василя Порика, 2а;

«Агрорынок», улица Вербицкого, 32;

«Днепр», б-р Кольцова, 12;

«Лесной», улица Миропольская, 2;

«Дарницкий рынок», улица Сормовская, 15;

комплекс «Соломенский», улица Соломенская, 24;

«Житний рынок», улица Верхний Вал, 16;

«Позняки», улица Ревуцкого, 12/1;

«Полюс», проспект Маяковского, 17;

«Оболонь», улица Героев Днепра, 41;

«Борщаговский», улица Зодчих, 58а;

«Мостицкий», проспект Правды, 3а;

«Севастопольский», б-р Чоколовский, 5−7;

«Березняки», улица Миколайчука, 11;

«Минский», улица Маршала Тимошенко, 14а;

«Оптима», улица Мурманская, 6д.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, противоэпидемические группы уже проверили 198 рынков и заведений общественного питания, а правоохранители составили 46 протоколов на нарушителей. В том числе оштрафованы три ночных клуба, которые, несмотря на запрет, работали в минувшие выходные.

Столичные власти еще раз напоминают, что нельзя игнорировать карантинные правила, иначе город ждет всплеск заболеваемости. Наглядный пример — Чехия, где через неделю после открытия торговых центров, больших магазинов, парикмахерских и салонов зафиксировали новую волну коронавирусной инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украине 22 мая ослабляют карантин, но продлевают ограничения еще до 22 июня.

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