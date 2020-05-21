- 21:42 Минздрав обнародовал план выхода Украины из карантина и нарвался на резкую критику в сети
- 21:28 Наелся металлических предметов: открылись неожиданные обстоятельства смерти ребенка под Одессой
- 21:21 День ангела Николая: душевные поздравления и красивые открытки
- 21:03 Зеленский поручил Кабмину за три месяца разработать закон об амнистии капиталов
- 20:51 В КГГА уточнили, когда в Киеве могут возобновить работу сельхозярмарки
- 20:32 Американка создала портреты легенд НБА из игральных костей
- 20:26 Стало известно о судьбе "застрявших" в Украине детей от суррогатных матерей
- 19:54 Дженнифер Энистон понравился украинский блокбастер за один доллар
- 19:37 День Николая Теплого: традиции и запреты праздника
- 19:36 Доллар резко пошел в рост: курс НБУ на 22 мая
- 19:29 День Николая Весеннего: поздравления и открытки
- 19:18 В России умер олимпийский чемпион по хоккею
В КГГА уточнили, когда в Киеве могут возобновить работу сельхозярмарки
Кабмин принял решение о переходе в режим адаптивного карантина с 22 мая. В Киеве с 23 мая объявили о возобновлении работы общественного транспорта, а 25 мая анонсировали начало работы метро, промышленных рынков и сельхозярмарок. Но открытие метро оказалось под большим вопросом из-за не очень хорошей статистики. Впрочем, как и работа сельскохозяйственных ярмарок.
Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, пока рано говорить об открытии ярмарок. Возможно, к рассмотрению этого вопроса приступят с 1 июня, когда ситуация с коронавирусом станет более стабильной.
Третья часть продовольственных рынков (в том числе три коммунальных) в столице все же открылась. Однако рынок «Десна» (проспект Ватутина, 10) почти сразу же закрыли из-за несоблюдения действующих правил безопасности.
Для рынков прописали четкий регламент работы, который, как оказалось, не все спешат выполнять. Контролируют выполнение противоэпидемических условий инспекторы Госпродпотребслужбы, «Муниципальная варта», представители районной власти и «Киевблагоустройства».
Работают рынки:
торговая площадка рынка «Феофановский», улица Академика Заболотного 48а;
«Демеевский», улица Изюмская, 1;
рынок возле станции метро «Лесная», улица Попудренко, 65;
комплекс «Маяк», улица Попудренко, 90/2;
«Владимирский рынок», улица Антоновича, 115;
«Печерский рынок», площадь Печерская, 1;
«Иллис», улица Чернобыльская, 16/80;
«Бессарабский рынок», Бессарабская площадь, 2;
«Левобережный», улица Сверстюка, 3;
«Дарница», улица Попудренко, 5;
«Шлях», улица Зодчих, 52/1;
«Колибрис», улица Л. Курбаса, 6;
«Одесский», проспект Академика Глушкова, 32−38;
«Вигуровский», улица Бальзака, 94;
«Нивки», улица Щербаковского, 47;
«Турбота», улица Туполева, 13;
«Западный», улица Депутатская, 2;
«Отрадненский», бульвар В. Гавела, 18;
«Лукьяновский», улица Юрия Ильенко, 1;
«Фермер — Торг Плюс», улица Электротехническая, 18;
«Полесье», просп. Минский, 2а;
«Виноградарь», просп. Василя Порика, 2а;
«Агрорынок», улица Вербицкого, 32;
«Днепр», б-р Кольцова, 12;
«Лесной», улица Миропольская, 2;
«Дарницкий рынок», улица Сормовская, 15;
комплекс «Соломенский», улица Соломенская, 24;
«Житний рынок», улица Верхний Вал, 16;
«Позняки», улица Ревуцкого, 12/1;
«Полюс», проспект Маяковского, 17;
«Оболонь», улица Героев Днепра, 41;
«Борщаговский», улица Зодчих, 58а;
«Мостицкий», проспект Правды, 3а;
«Севастопольский», б-р Чоколовский, 5−7;
«Березняки», улица Миколайчука, 11;
«Минский», улица Маршала Тимошенко, 14а;
«Оптима», улица Мурманская, 6д.
По словам столичного мэра Виталия Кличко, противоэпидемические группы уже проверили 198 рынков и заведений общественного питания, а правоохранители составили 46 протоколов на нарушителей. В том числе оштрафованы три ночных клуба, которые, несмотря на запрет, работали в минувшие выходные.
Столичные власти еще раз напоминают, что нельзя игнорировать карантинные правила, иначе город ждет всплеск заболеваемости. Наглядный пример — Чехия, где через неделю после открытия торговых центров, больших магазинов, парикмахерских и салонов зафиксировали новую волну коронавирусной инфекции.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украине 22 мая ослабляют карантин, но продлевают ограничения еще до 22 июня.159
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..