Украина

С 22 мая в Киеве центры админуслуг возобновят прием граждан, но есть условие

С 22 мая столичные центры оказания админуслуг (ЦОАУ) заработают снова, как сообщается на сайте ведомства. Киевляне смогут получить расширенный перечень услуг, но по предварительной записи.

Регистрация доступна по ссылке. Если гражданам необходима помощь при записи в электронную очередь, можно обратиться по телефонам: 202−60−38, 202−60−39.

В то же время все еще можно заказать услуги онлайн, а их перечень найти здесь. В ЦОАУ также оказываются услуги с помощью почтового отправления.

Напомним, что из-за строгостей карантина центры временно ограничили прием посетителей, а некоторые услуги вовсе не оказывались. В центре можно было лишь оформить свидетельство о рождении ребенка и получить связанные с этим услуги (зарегистрировать место проживания малыша, подать документы на получение соцпомощи на новорожденного и т. д. ).

С ослаблением карантина с 22 мая в ЦОАУ можно оформить внутренний паспорт (вклеить фото при достижении 25 и 45 лет), зафиксировать место проживания (прописаться-выписаться), зарегистрировать право собственности и другое.

Режим работы всех центров: с понедельника по четверг — с 9:00 до 20:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45, а в субботу — с 9:00 до 18:00.

Следует обратить внимание, что входить в ЦОАУ разрешается в защитной маске и резиновых перчатках.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, когда в Киеве откроют столичные сельхозярмарки.

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