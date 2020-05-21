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Мир

США выходят из Договора по открытому небу: в ООН заявили об угрозе гонки вооружений

22:47 21 мая 2020
сша самолет
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Причиной такого решения американский лидер назвал Россию и ее постоянные попытки нарушить договоренности.

Договор по открытому небу действует с 1992 года и предусматривает, что любая из стран вправе осуществить инспекционные полеты над территорией другого государства-участника. Такой взаимный контроль повышает прозрачность военной деятельности.

В Штатах недовольны, что россияне используют преимущества договора, но сами запрещают полеты над местами военных учений и другими территориями. Трамп считает, что после выхода из существующего соглашения можно будет заключить новый договор на условиях, более соответствующих нынешнему времени.

В ООН заявили, что обеспокоены трениями между США и Россией. В представительстве генсека ООН заявили, что выход Штатов из Договора об открытом небе — это предпосылки для новой гонки вооружений.

«Прекращение такого договора без замены чем-то альтернативным может привести к дестабилизации и новой гонке вооружений», — считают в ООН.

Напомним, к Договору об открытом небе участвуют 35 стран. РФ присоединилась к соглашению в 2001 году. Украина и США в рамках этого договора договорились о наблюдательных полетах над Россией.

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