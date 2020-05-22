Медсестра в прозрачном костюме и бикини оказалась красоткой (фото)

Мир

Медсестру инфекционного госпиталя в Туле, которая надела на работу прозрачный защитный костюм поверх бикини, не будут штрафовать или увольнять.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, график работы сотрудницы после инцидента не изменился, она выходит на смены так же, как и раньше. С медсестрой провели разъяснительную беседу, другого наказания она не понесла.

К тому же главврач больницы главврач больницы Анна Савищева вступилась за медсестру, заявив, что та — профессиональная сотрудница медучреждения, которая хорошо выполняла свою работу. Главврач призвала не оценивать медсестру по ее внешнему виду.

Она также отметила, что после того, как снимок девушки попал в интернет, с ней связывался губернатор региона Алексей Дюмин и говорил слова поддержки.

В свою очередь, издание КП отмечает, что после инцидента многие пользователи гадали, как выглядит «та самая медсестра» без маски.

Снимок сразу же покорил социальные сети. Многие мужчины даже захотели позвать девушку замуж. Правда, сама «Гюльчатай» открывать личика не хотела. Девушка стеснялась свалившейся на нее славы. Но коллеги все же решились раскрыть ее личность.

Девушку, по словам друзей, зовут Надежда Жукова. Она закончила Рязанский медицинский университет, а сейчас работает медсестрой в Тульской больнице.

Напомним, что об инциденте стало известно 19 мая. Медработник объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко. По ее словам, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с совершенно другим отношением столкнулись медсестры в другом российском регионе — Бурятии, где прибывших из КНР россиян поселили на обсервацию в детском реабилитационном центре в поселке Сотниково.

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