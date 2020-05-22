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Не только легкие: коронавирус впервые проник в еще один орган человека
Помимо легких, почек и дыхательных путей коронавирус может поражать и щитовидную железу человека.
О первом случае, когда коронавирус нового типа спровоцировал воспаление щитовидной железы у молодой девушки — тиреоидит -сообщили итальянские медики, говорится в статье в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
«Мы описали первый случай развития [так называемого] подострого тиреоидита, который развился после заражения коронавирусом нового типа (SARS-CoV-2). Докторам следует знать о том, что коронавирусная инфекция может проявлять себя и таким образом», — сказал один из авторов исследования, профессор Пизанского университета Франческо Латрофа.
В статье говорится о том, что Латрофа и его коллеги изучали историю болезни 18-летней девушки, которая обратилась к ним с жалобами на боль в шее и гортани, учащенное сердцебиение и высокую температуру. Эти симптомы появились у девушки после того, как заразилась COVID-19 от отца и успешно перенесла болезнь, отмечает ТАСС.
Просветив ее щитовидную железу при помощи ультразвука, ученые обнаружили, что девушка страдала от подострого тиреоидита — воспаления щитовидной железы средней тяжести. Как правило, подобные нарушения в работе этого органа появляются у людей, которые переболели острыми вирусными респираторными инфекциями, способными проникать из органов дыхания в щитовидную железу.
За месяц до появления тиреоидита, как отмечает Латрофа, девушка прошла обследование щитовидной железы. Оно показало, что тогда этот орган находился в нормальном состоянии, а в прошлом она никогда не жаловалась на проблемы с ним.
Соответственно, появление этой болезни после перенесенной коронавирусной инфекции говорит о том, что SARS-CoV-2 тоже может проникать из легких и в щитовидную железу. Это нужно учитывать при лечении как COVID-19, так и болезней щитовидной железы, заключают ученые.
Издание напоминает, что практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов. Новая же особенность вируса, предполагают ученые, может объяснять то, почему многие заболевшие коронавирусной инфекцией страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют обоняние. У некоторых из них также появляются проблемы с пищеварением или сбои в работе кровеносной системы.
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