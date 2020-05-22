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Принц Уильям и Кейт Миддлтон развлекли обитателей дома престарелых, сыграв с ними в лото (видео)

7:41 22 мая 2020
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон продолжают работать дистанционно. На этот раз супруги, которые самоизолировались с детьми в своем норфолкском поместье Анмер-холл, нанесли виртуальный визит в один из домов престарелых города Кардифф в Уэльсе. И развлекли стариков, сыграв с ними в бинго — разновидность лото.

Герцог и герцогиня Кембриджские были ведущими: они вытаскивали номера из крутящегося барабана и объявляли их. Они даже продемонстрировали знание игрового жаргона, называя каждый номер положенным ему среди профессионалов бинго прозвищем. Правда, как пишет издание Express, победительница игры миссис Джоан Дрю-Смит придирчиво заявила, что они могли бы вести игру и получше. Уильям и Кейт пообещали в следующий раз приложить еще больше усилий, чтобы оправдать ожидания обитателей дома престарелых, среди которых многие страдают деменцией.

38-летняя Миддлтон была на видеовстрече в цветастом красном платье от L.K. Bennet стоимостью почти 400 долларов, в которой уже появлялась на публике раньше, а также в золотых серьгах от Catherine Zoraida за 200 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон рассказала, что ее сын принц Джордж завидует младшей сестре принцессе Шарлотте.


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