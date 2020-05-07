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Кейт Миддлтон рассказала, что ее сын принц Джордж завидует младшей сестре принцессе Шарлотте (видео)

16:35 7 мая 2020 230
Принц Джордж и принцесса Шарлотта
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Герцогиня Кембриджская дала по видеосвязи интервью программе This Morning на британском телеканале ITV. Кейт Миддлтон рассказала, как ее семье, самоизолировавшейся в своем норфолкском поместье Анмер-холл, живется на карантине. Среди прочего супруга принца Уильяма говорила о дистанционном обучении своих старших детей. И призналась, что шестилетний принц Джордж завидует свой младшей сестренке — принцессе Шарлотте, которой 2 мая исполнилось пять лет.

«Джордж очень расстроился, потому что он хочет делать все проекты Шарлотты. Делать сэндвичи в виде паучков намного круче, чем работать над грамотностью», — сказала Кейт.

С сентября прошлого года Шарлотта начала ходить в лондонскую школу Thomas’s Battersea. Джордж отправился туда в сентябре 2017-го года. И изучает уже более серьезные предметы. Хотя домашнюю работу будущий король Великобритании выполняет не слишком охотно.

По словам 38-летней Кейт, им с мужем тяжело находиться вдали от родных, но они ежедневно общаются с ними через приложение FaceTime.

Миддлтон также сообщила, что использует карантин для того, чтобы оттачивать свое мастерство фотографа, используя в качестве моделей своих детей. Как известно, все официальные портреты малышей Кейт делает самостоятельно.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Бриллианты и скелеты морских ежей: Кейт Миддлтон показала, что подарил ей принц Уильям на годовщину свадьбы.


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