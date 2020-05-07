Мир

Герцогиня Кембриджская дала по видеосвязи интервью программе This Morning на британском телеканале ITV. Кейт Миддлтон рассказала, как ее семье, самоизолировавшейся в своем норфолкском поместье Анмер-холл, живется на карантине. Среди прочего супруга принца Уильяма говорила о дистанционном обучении своих старших детей. И призналась, что шестилетний принц Джордж завидует свой младшей сестренке — принцессе Шарлотте, которой 2 мая исполнилось пять лет.

«Джордж очень расстроился, потому что он хочет делать все проекты Шарлотты. Делать сэндвичи в виде паучков намного круче, чем работать над грамотностью», — сказала Кейт.

С сентября прошлого года Шарлотта начала ходить в лондонскую школу Thomas’s Battersea. Джордж отправился туда в сентябре 2017-го года. И изучает уже более серьезные предметы. Хотя домашнюю работу будущий король Великобритании выполняет не слишком охотно.

По словам 38-летней Кейт, им с мужем тяжело находиться вдали от родных, но они ежедневно общаются с ними через приложение FaceTime.

Миддлтон также сообщила, что использует карантин для того, чтобы оттачивать свое мастерство фотографа, используя в качестве моделей своих детей. Как известно, все официальные портреты малышей Кейт делает самостоятельно.

The Duchess of Cambridge shares an insight into homeschooling Prince George and Princess Charlotte as she talks to @Schofe and @hollywills about her new photography project, #HoldStill2020 with @npglondon



For details of how to get involved, head to our app! pic.twitter.com/alR4SHk2Tt — This Morning (@thismorning) May 7, 2020

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