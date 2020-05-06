Стиль жизни

Бриллианты и скелеты морских ежей: Кейт Миддлтон показала, что подарил ей принц Уильям на годовщину свадьбы (фото, видео)

38-летняя Кейт Миддлтон на днях нанесла виртуальный визит в родильное отделение одной из лондонских больниц в рамках Недели психического здоровья матерей. Она пообщалась по видео связи с медиками, а также поздравила с рождением первенца пару молодых родителей.

В видео, которое было опубликовано дворцом, герцогиня Кембриджская предстала в двух разных нарядах. Сначала она была в голубом свитере с белыми зигзагами от Tabitha Webb и с золотыми серьгами-кольцами.

А потом — в симпатичном голубом платье с запахом в цветочек от Boden, в котором ранее позировала для семейной рождественской открытки. В ушах герцогини на этот раз красовались новые серьги. В этом украшении Кейт еще ни разу не показывалась на людях. Как полагает издание Daily Mail, серьги известного африканского бренда Patrick Mavros она получила в подарок от мужа принца Уильяма на девятую годовщину их свадьбы, которую они праздновали 29 апреля.

Стоимость сережек — 800 фунтов (990 долларов). Они сделаны вручную из золота, бриллиантов, кварца и специально обработанных скелетов морских ежей. На создание этого ювелирного изделия дизайнеров вдохновила красота Индийского океана.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесли виртуальный визит в школу.

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