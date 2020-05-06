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Бриллианты и скелеты морских ежей: Кейт Миддлтон показала, что подарил ей принц Уильям на годовщину свадьбы (фото, видео)
38-летняя Кейт Миддлтон на днях нанесла виртуальный визит в родильное отделение одной из лондонских больниц в рамках Недели психического здоровья матерей. Она пообщалась по видео связи с медиками, а также поздравила с рождением первенца пару молодых родителей.
В видео, которое было опубликовано дворцом, герцогиня Кембриджская предстала в двух разных нарядах. Сначала она была в голубом свитере с белыми зигзагами от Tabitha Webb и с золотыми серьгами-кольцами.
А потом — в симпатичном голубом платье с запахом в цветочек от Boden, в котором ранее позировала для семейной рождественской открытки. В ушах герцогини на этот раз красовались новые серьги. В этом украшении Кейт еще ни разу не показывалась на людях. Как полагает издание Daily Mail, серьги известного африканского бренда Patrick Mavros она получила в подарок от мужа принца Уильяма на девятую годовщину их свадьбы, которую они праздновали 29 апреля.
Стоимость сережек — 800 фунтов (990 долларов). Они сделаны вручную из золота, бриллиантов, кварца и специально обработанных скелетов морских ежей. На создание этого ювелирного изделия дизайнеров вдохновила красота Индийского океана.
The Duchess of Cambridge has spoken with midwives, health visitors, parents and leading sector experts about the challenges and impact that COVID-19 is having on new and expectant mothers and their families. Click the link in our bio or swipe up in our Story to watch the full film ️ of The Duchesss conversations, held ahead of the UKs Maternal Mental Health Awareness Week which aims to create wider awareness of maternal mental health, and signposts support for parents #MaternalMHmatters
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесли виртуальный визит в школу.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!