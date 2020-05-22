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Трамп распорядился на три дня приспустить флаги в США в память о жертвах коронавируса
В США на три дня будут приспущены флаги в память о жертвах пандемии коронавируса. Такое распоряжение поступило от президента Дональда Трампа в связи с приближающимся Днем поминовения в США (25 мая).
На сегодня из пяти миллионов заболевших COVID-19 значительная часть — 1,6 млн — это жители Соединенных Штатов. В мире с начала пандемии коронавируса от болезни скончались 334 тысячи человек, и каждый третий из них (96 тысяч) в США.
«Я приспускаю флаги на всех федеральных зданиях и национальных памятниках в ближайшие три дня в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса», — заявил Трамп.
В США не исключают второй волны коронавируса, но уже объявили, что на этот раз обойдутся без карантина. Трамп уверен, что Штаты справятся со второй волной инфекции (если таковая будет), не прибегая к закрытию границ.
Несмотря на то, что Штаты сохраняют печальное лидерство в мире по числу жертв коронавируса, президент Трамп игнорирует меры предосторожности. Об этом в статье «COVID-19 против имиджа мачо: почему Трамп, Путин и Джонсон отказались защищаться от смертельного вируса».
Фото aa.com.tr23
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