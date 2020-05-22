«Русский иди учи»: украинская спортсменка решила принять гражданство России (фото)

Спорт

Родившаяся в Киеве украинская гандболистка Дарья Стаценко, которой в апреле исполнилось 17 лет, находится в стадии оформления российского гражданства, чтобы выступить за сборную страны-агрессора в декабре 2020-го на молодежном чемпионате мира в Румынии, сообщает handballfast.com.

Талантливая спортсменка, ставшая в завершившемся сезоне одним из откровений российской Суперлиги, перебралась в волгоградское «Динамо-Синара» в 2016 году.

«Мой папа, тренер по дзюдо, учился на одном потоке с гандболисткой Аленой Яценко (бронзовый призер Олимпийских игр-2004. — Авт.). Яцик, как ее называют у нас в семье, немало лет отыграла в волгоградском «Динамо». Как-то раз она увидела мою игру и сказала, что из меня может что-то получиться в гандболе. И добавила: мол, если хочешь по-настоящему расти, необходимо переезжать в Волгоград, и именно к тренеру Сидоричевой. Совет Алены дорогого стоил. Запомнила, как переполняли эмоции, когда после просмотра Любовь Петровна взяла к себе. У меня слезы рекой, а другой тренер Василий Васильевич Бушнев пошутил: «Не время плакать, русский иди учи!» — вспоминает Дарья Стаценко.

Отметим, что паспортный вопрос для Стаценко осложнен тем, что Даша еще несовершеннолетняя. Соответственно, оформить российское гражданство она может только вместе с мамой Инной. У них уже есть вид на жительство в России, и подан весь необходимый пакет документации для получения российских паспортов.

«Если у Даши будет российское гражданство, я стопроцентно возьму ее в свою команду», — заявила тренер российской «молодежки» Любовь Сидоричева.

Дарья Стаценко с тренером Любовью Сидоричевой

К слову, в свое время гражданство России получили известные украинские гандболистки Юлия Манагарова и Регина Калиниченко (Шимкуте).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александру Усику и Василию Ломаченко предложили принять российское гражданство.

Фото handballfast.com

602

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter