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Миллиардеры США за время пандемии стали богаче на 434 миллиарда долларов

12:33 22 мая 2020
Джефф Безос
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

За два последних месяца, на которые пришелся период пандемии коронавируса, американские миллиардеры стали еще богаче. Исследование аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies показало, что состояние самых состоятельных людей в США увеличилось в общей сложности на 434 миллиарда долларов.

Около 19% этой суммы (почти 76 миллиардов) обеспечили пять богатейших американцев — глава Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и сооснователь Oracle Ларри Эллисон. В частности, состояние Безоса увеличилось на 34,6 миллиардов долларов, продемонстрировав рост на 30,6%. Гейтса — на восемь миллиардов с приростом 8,2%, а Цукерберга — на 25,3 миллиарда (прирост — 46,2%).

Одним из тех, кто получил наибольшую прибыль за этот период стал Илон Маск. Состояние владельца Tesla и SpaceX увеличилось на 48% - до 36 миллиардов долларов.

Кроме того, в «клуб миллиардеров» вошли еще 16 новых членов. Теперь в нем числится 630 человек.

В то же время более 38,6 миллиона американцев лишились работы за тот же период.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине из-за коронавируса стало меньше долларовых миллиардеров.

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