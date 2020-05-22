Мир

Миллиардеры США за время пандемии стали богаче на 434 миллиарда долларов

За два последних месяца, на которые пришелся период пандемии коронавируса, американские миллиардеры стали еще богаче. Исследование аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies показало, что состояние самых состоятельных людей в США увеличилось в общей сложности на 434 миллиарда долларов.

Около 19% этой суммы (почти 76 миллиардов) обеспечили пять богатейших американцев — глава Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и сооснователь Oracle Ларри Эллисон. В частности, состояние Безоса увеличилось на 34,6 миллиардов долларов, продемонстрировав рост на 30,6%. Гейтса — на восемь миллиардов с приростом 8,2%, а Цукерберга — на 25,3 миллиарда (прирост — 46,2%).

Одним из тех, кто получил наибольшую прибыль за этот период стал Илон Маск. Состояние владельца Tesla и SpaceX увеличилось на 48% - до 36 миллиардов долларов.

Кроме того, в «клуб миллиардеров» вошли еще 16 новых членов. Теперь в нем числится 630 человек.

В то же время более 38,6 миллиона американцев лишились работы за тот же период.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине из-за коронавируса стало меньше долларовых миллиардеров.



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