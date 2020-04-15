Несмотря на пандемию: глава Amazon Джефф Безос разбогател за день на 6,4 млрд долларов

Мир

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса, который в феврале купил дом за 165 миллионов долларов, выросло за день более чем на $ 6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций его компании, специализирующейся на торговле через Интернет.

Об этом пишет журнал Forbes.

Издание сообщает, что во вторник к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера выросла на 5,3%, составив рекордные $ 2238 за штуку. Таким образом, состояние Безоса, который владеет 11,2% акций корпорации, резко возросло, увеличившись примерно на $ 6,4 млрд (около 5%) — до $ 138 млрд.

При этом состояние его бывшей жены Маккензи Безос, которая в результате развода с миллиардером стала одной из самых богатых женщин мира, увеличилось за торговую сессию на $ 2,2 млрд — до $ 44,8 млрд.

Напомним, что Forbes 7 апреля в третий раз подряд поставил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. На тот момент, по подсчетам экспертов журнала, его состояние оценивалось примерно в $ 113 млрд, сократившись за год на $ 18 млрд. Второе место занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $ 98 млрд. На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $ 76 млрд.

Ранее руководство Amazon объявило о найме дополнительно сначала 100 тыс., а затем еще 75 тыс. сотрудников. Кроме того, в компании информировали о решении повысить почасовую оплату труда сотрудников на $ 2 в США, на два канадских доллара — в Канаде и на два евро — во многих странах Евросоюза. На такие меры в компании пошли, чтобы справиться с заказами, объем которых значительно вырос ввиду закрытия розничных магазинов из-за пандемии нового коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «качелях», которые пережил Джефф Безос осенью прошлого года: в конце октября акции Amazon резко упали на фондовом рынке, и он потерял за сутки 7 миллиардов долларов, лишившись первого места в списке самых состоятельных людей мира. Но уже первая неделя января вернула ему звание первого богача планеты.

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