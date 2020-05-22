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Молодая жена Петросяна высмеяла Степаненко в Instagram

12:48 22 мая 2020
Татьяна Брухунова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую ранее заподозрили в том, что она хочет убить мужа, высмеяла свою предшественницу — Елену Степаненко.

Так, под фото Брухуновой в Instagram женщина по имени Ольга раскритиковала молодую супругу юмориста. «Не уважаю подобных женщин. Получается, жена с ним десятки лет — и в горе, и в радости, и имущество все нажили. А тут жена стала стареть — и на тебе счастье. Не сказала бы ни слова, увидев бы в профиле фото со счастливым мужем. Всякое случается. Вам все вернется», — написала она.

Брухунова не часто отвечает на комментарии, но тут решила высказаться. «А как же три предыдущие жены? До той диковинной четвертой, о которой говорите Вы. Там ведь годы совместной жизни были. И даже ребенок», — возмутилась она.

Брухунова

Почему она считает Степаненко диковинной, Брухунова отвечать не стала.

Напомним, что Степаненко после развода похудела, похорошела и удивляет поклонников смелыми нарядами.

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