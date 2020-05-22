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Спорт

Владимир Кличко готовит легендарного Холифилда к возвращению на ринг (видео)

13:03 22 мая 2020
Владимир Кличко и Эвандер Холифилд
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории, 57-летний Эвандер Холифилд, объявивший о вместе с еще одной легендой Майком Тайсоном о возвращении на ринг, опубликовал в Instagram ролик своей подготовки. В комментарии к посту сказано: «Команда Холифилда готовится к битве». За девять часов видео набрало более 122 тысяч просмотров.

В тренировочном процессе американца участвует и украинский экс-чемпион мира Владимир Кличко (64 победы, 53 из них — нокаутом, 5 поражений), который во время пандемии коронавируса обратился с обращением к украинцам.

Отметим, что вместе с Кличко-младшим Холифилда, который планирует боксировать в выставочных поединках в благотворительных целях, готовят боксер Антонио Травер и персональный тренер Энтони Роудс.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что три боя с участием Виталия и Владимира Кличко вошли в топ-50 поединков в истории бокса.

Фото WENN

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