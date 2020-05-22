Катя Осадчая показала новую возлюбленную Владимира Остапчука (фото)

Шоу-бизнес

Телеведущая Катя Осадчая показала фото Владимира Остапчука, который недавно сообщил о разводе, с новой возлюбленной.

По словам Осадчей, Остапчук решил рассказать о новых отношениях всем. Для этого он и его избранница дали интервью Екатерине.

Чтобы сохранить интригу, Осадчая «спрятала» голову возлюбленной Остапчука на фото. Но имя и фамилия девушки уже давно известны пользователям соцсетей. Зовут избранницу телеведущего Кристина Горняк, в соцсетях она называет себя «танцующим нотариусом». Кристине 33 года, детей нет.

Кстати, у себя в Instagram Горняк рассказала подписчикам, что давала интервью, которое они скоро увидят.

А в комментариях у Кати Осадчей Остапчука критикуют за то, что развелся с Еленой Войченко. Пользователи сети также сомневаются в том, что Владимир будет счастлив в новых отношениях.

Напомним, ранее Остапчук заявил, что его развод — не трагедия.

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