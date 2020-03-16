Не трагедия: Владимир Остапчук снова высказался о разводе

Шоу-бизнес

Известный телеведущий Владимир Остапчук, удививший ироничным клипом о тяготах отцовства, снова высказался о разводе. Он не считает разрыв с Еленой Войченко трагедией и выразил удивление, почему всех так взволновала эта тема.

«Развод — это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому что они пришли и честно ответили на вопрос — зачем его тянуть дальше?» «Я всегда думал, что стану популярным, например, благодаря утреннему шоу на канале „Украина“ или тем, что провел Евровидение. Нет. Я стал популярным благодаря тому, что вся страна узнала о разводе», — сказал Владимир Остапчук в интервью каналу «Украина».

Он добавил, что сейчас нормально общается с бывшей супругой и проводит время с детьми.

«Мы нормально общаемся, я бываю у детей. Мы стараемся в любом случае прийти к согласию, потому что у нас детки, и я их очень люблю. Стараюсь быть хорошим папой, поэтому нам все равно приходится идти на компромиссы. Понятно, что не все так гладко», — сказал Остапчук программе «Зірковий шлях»

Обсуждать личную жизнь телеведущий не намерен и не желает отвечать на вопросы о новой избраннице.

Ведущая Мария Мельник откровенно спросила у мужчины, платит ли он алименты, однако отвечать на этот вопрос Владимир не захотел.

«Мы не говорим на эту тему», — заявил Остапчук. Но Мария Мельник уточнила, что люди обсуждают этот вопрос, на что шоумен ответил: «Пусть обсуждают. Мне очень приятно, что людям интересна моя личная жизнь».

Напомним, ранее в интервью Елена Войченко раскрыла подробности бракоразводного процесса. Пока решаются спорные вопросы, Остапчук угодил в новый скандал из-за высказывания о «Евровидении».

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