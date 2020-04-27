Владимир Остапчук официально стал холостяком

Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Остапчук, после скандальных выяснений отношений, официально развелся с женой Еленой Войченко. Об этом сообщил сам Владимир после очередной волны критики в сети в его адрес, обрушившейся из-за видео с ногами новой возлюбленной. Подписчики посчитали ролик некорректным и назвали его издевательским.

В ответ Остапчук решил поставить точку в его семейной драме и заявил, что с Еленой они расстались восемь месяцев назад. Официально он стал холостяком 6 марта. Теперь волен делать со своей жизнью, что пожелает.

«Бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством, когда есть дети. Решение суда о разводе было принято 6 марта 2020 и обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляций», — написал Остапчук.

Он также заверил, что любит своих дочь и сына, будет обеспечивать их и никогда не бросит. Владимир признается, что устал от темы развода.

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