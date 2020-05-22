«10-летний сын мечтает стать президентом, а я — увидеть его взрослым»

Здоровье и медицина

В суете мы зачастую не замечаем окружающих нас мелочей, которые обретают значение тогда, когда наступают критические моменты. В такие периоды мы многое переосмысливаем. В самом деле, разве большинство из нас так уж всерьез задумывается о своем здоровье? Чаще — нет. Но когда приходит беда, мы «прозреваем» и начинаем осознавать, что теряем.

Так произошло и в случае с 44-летней Оксаной Авраменко: у вполне здоровой (до недавнего времени) женщины обнаружили тяжелый недуг, требующий срочной трансплантации органа. Врачи диагностировали у Оксаны синдром Бадда Киари (тромбоз печеночных вен), который наблюдается в 13−30 процентах всех случаев тромбоза. Острая фаза болезни протекает с болями в правом подреберье, а при переходе в хроническую форму вероятен цирроз. Исход же болезни — тяжелая печеночная недостаточность…

Зная о тяжелых последствиях, Оксана не ждет приговора судьбы. Хотя ей приходится проходить сложные промежуточные процедуры (да и сердце уже дает сбои), она не сдается и борется за жизнь.

— В этой схватке с болячкой стараюсь не раскисать, а еще сердце наполняется нежностью, когда чувствуешь заботу любимых людей, гладишь по голове своих детей, слышишь теплые слова и говоришь их в ответ, ощущаешь поддержку друзей и знакомых, которые сопереживают и стараются приободрить, — рассказывает Оксана. - Не скажу, что мне легко держаться. Особенно тяжко по ночам, когда все события раскладываю на молекулы, хочу заглянуть в будущее своих детей и не могу удержаться от слез. Заставляю себя думать о хорошем, мысленно рисую позитивные картины. Недавно 10-летний сын заявил, что хочет стать президентом, чтобы у всех все получилось и жизнь стала лучше. Вот и хочу дожить до этого времени, поэтому нужны силы. На кону жизнь, и надо карабкаться, стараться не расслабляться и желать победить — ради любимых деток, которые и не подозревают, что их мама уже подошла к краю… И сама себе командую: жить, надо жить — в том числе и ради себя тоже, чтобы видеть красоту мира, чувствовать теплоту солнца, радоваться раскрывшемуся цветку и наслаждаться простыми семейными буднями. Образ жизни у меня обычный, питаюсь нормально, еда в основном домашняя, овощи с огорода, вредных привычек нет. Ну вот такое приключилось — организм подвел. Да, болит внутри, душа ноет, ночами плачу, чтобы никто из домашних не видел, а утром снова никуда не деться — мамина «вахта». В этих заботах немного забываюсь. Ситуация тяжелая, но поправимая, если соберем нужную сумму.

…Не найдя счастья в первом замужестве, Оксана построила отношения в новом браке и вместе с супругом поднимала небольшой аграрный бизнес под Киевом. Дела шли то вверх, то вниз. Но Авраменко не унывали, когда прогорали и приходилось все начинать с чистого листа. Да и некогда раскисать: школьники Маша и Ваня (старший сын Оксаны от первого брака уже живет отдельно), дом, большое хозяйство, огород — целыми днями, как в колесе. В трудах молодая женщина, казалось, никогда не уставала, работала с радостью и на подъеме. Детей учит не лениться, не бояться трудностей, а еще быть добрыми и отзывчивыми. Муж трудится в поле, а вечерами семья собирается вместе за ужином. Все, как у большинства из нас…

До декабря прошлого года Оксану практически ничего не беспокоило: ну так, покалывало в боку. Да кто обращал на это внимание, когда такой ежедневный фронт работ, что некогда присесть! Но после новогодних праздников стало совсем невмоготу и пришлось обратиться к медикам. Они настояли на срочном удалении желчного пузыря. Однако после операции состояние Оксаны ухудшилось: женщина не могла дышать, в брюшине скапливалась жидкость, которую периодически откачивают через выведенные в боку трубки. Врачи долго искали причину. После многочисленных тестов, анализов, консультаций пришли к выводу: нужно заменить больную печень, которая перестает выполнять свои функции. От озвученной в клинике суммы у всех в семье опустились руки: ориентировочно, на операцию по пересадке печени без учета расходов на реабилитацию понадобится 1 750 000 гривен.

Посовещавшись в семье, бросили клич, чтобы, где можно, собрать нужную сумму. Приятели, соседи, родня, друзья — подключились все, кто мог. Ведь Оксана не раз выручала друзей, когда им требовалась помощь. Теперь поддержка понадобилась ей. Донором печени готов стать ее близкий родственник. Финансовый же вопрос пока не решен. Поступающие средства сейчас уходят на проведение медицинских процедур, в которых ежедневно нуждается Оксана. Но вера в то, что мир не без добрых людей, жива. И надежда на отзывчивость и сострадание людей, которые подарят Оксане возможность увидеть взрослыми своих детей-погодков.

Номер карточки «ПриватБанка» для сбора средств 5168 7453 2198 4087 (Аврамено Оксана Петровна)

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Николаеве пересадка печени потребовалась годовалой девочке, у которой обнаружили тяжелое заболевание. А донором для нее согласился стать отец — полицейский КОРДа.

А в Стамбуле врачам удалось провести перекрестную трансплантацию: женщина из Украины отдала часть своей печени гражданину Турции, а его сын стал донором для ее мужа.

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