- 14:59 КПВВ на админгранице с Крымом будут закрыты еще месяц, — Госпогранслужба
- 14:45 Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора
- 14:36 Первый в Украине инновационный завод по производству имплантов наращивает мощности
- 14:33 НАБУ нагрянуло с обысками в «Укрзалізницю» и объяснило причину
- 14:28 Оккупационный суд объявил в розыск крымскотатарского активиста Бекирова
- 14:25 Футболист «Шахтера» сломал ногу на тренировке
- 14:22 «10-летний сын мечтает стать президентом, а я — увидеть его взрослым»
- 14:21 Катя Осадчая показала новую возлюбленную Владимира Остапчука
- 14:10 МВД возобновило прием экзаменов у будущих водителей
- 13:59 Масштабная автокатастрофа на трассе Киев — Одесса: среди погибших и пострадавших — дети
- 13:56 Актрису и модель L'Oreal изуродовал и едва не лишил глаза пес, которого она взяла из приюта
- 13:52 «Динамо» — «Рух» — 0:0: онлайн-видеотрансляция матча
НАБУ нагрянуло с обысками в «Укрзалізницю» и объяснило причину
В пятницу, 22 мая, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у служебных лиц АО «Укрзалізниця» и представителей нескольких частных компаний. При этом с Альперина, которого называют «королем контрабанды», уже сняли электронный браслет.
Как сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook, обыски проходят «в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц „Укрзалізниці“ при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения „Киев-Борисполь“ (так называемый „Бориспольский экспресс“)».
По данным «Экономической правды», НАБУ проводит обыски у и.о. члена правления УЗ Романа Веприцкого.
Ранее сообщалось, что НАБУ закрило уголовное дело против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчака. С января 2020 года он находился по домашним арестом.118
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?