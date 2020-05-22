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Происшествия

НАБУ нагрянуло с обысками в «Укрзалізницю» и объяснило причину

14:33 22 мая 2020
НАБУ
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 22 мая, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у служебных лиц АО «Укрзалізниця» и представителей нескольких частных компаний. При этом с Альперина, которого называют «королем контрабанды», уже сняли электронный браслет.

Как сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook, обыски проходят «в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц „Укрзалізниці“ при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения „Киев-Борисполь“ (так называемый „Бориспольский экспресс“)».

По данным «Экономической правды», НАБУ проводит обыски у и.о. члена правления УЗ Романа Веприцкого.

Ранее сообщалось, что НАБУ закрило уголовное дело против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчака. С января 2020 года он находился по домашним арестом.

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