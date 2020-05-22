Стиль жизни

Повышение заработной платы и судьбоносная встреча: лунный календарь на неделю

О том, что можно (и чего нельзя), согласно лунному календарю, делать в течение каждого дня с 25 по 31 мая, когда лучше просить у начальства повышения заработной платы, мириться с близкими людьми и заниматься йогой, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она составила лунную диету на каждый день мая.

25 мая

Символ дня: райское древо познания

Характеристика: любые дела этого дня оставят чувство неудовлетворенности, поэтому не стоит назначать на этот день важные дела, на которые вы возлагаете большие надежды.

Бизнес и финансы: работая над финансовыми проектами, необходимо учитывать, что результат они принесут не сразу.

Личная жизнь: из-за большой вероятности ссоры общение с друзьями необходимо сократить до минимума.

Здоровье: болезни этого дня могут стать хроническими, поэтому тянуть с обращением к врачу не стоит.

Уход за внешностью: любые манипуляции с волосами негативно отразятся как на структуре волос, так и на их общем состоянии.

Спорт: стоит отдать предпочтение умеренной физической нагрузке — например, йоге или пилатесу.

Дом, сад, огород: день благоприятен для любых работ в саду и всех домашних дел.

26 мая

Символ дня: единорог

Характеристика: принимая важные решения, нельзя надеяться на авось — необходимо тщательно просчитать все возможные риски.

Бизнес и финансы: не стоит приступать к реализации новых проектов, не закончив старые дела.

Личная жизнь: можно делать первый шаг навстречу любимому человеку, помирившись после ссоры.

Здоровье: на первые признаки недомогания необходимо реагировать без промедления — обращаться к врачу и начинать лечение.

Уход за внешностью: идеальный день для любых манипуляций с волосами.

Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: можно сажать и пересаживать растения. От домашних дел лучше отказаться.

27 мая

Символ дня: облака

Характеристика: активным действиям стоит предпочесть наблюдения и анализ.

Бизнес и финансы: наиболее успешными обещают быть проекты, основанные на научных исследованиях.

Личная жизнь: хороший день для прощения и примирения.

Здоровье: особое внимание необходимо обратить на болезни верхних дыхательных путей.

Уход за внешностью: от манипуляций с волосами лучше отказаться. Можно очищать кожу лица и тела и делать омолаживающие маски.

Спорт: хороший результат принесут занятия дыхательной гимнастикой.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься по мере необходимости. Не стоит подкармливать и поливать растения.

28 мая

Символ дня: петух

Характеристика: энергия бьет через край, из-за чего будет казаться, что вам под силу любые цели.

Бизнес и финансы: хороший день для общения с начальством — удастся добиться повышения заработной платы.

Личная жизнь: нельзя никому желать плохого — пожелание может исполниться.

Здоровье: опасны такие болезни, как ангина или бронхит, с их лечением лучше не тянуть.

Уход за внешностью: проводить манипуляции с волосами в этот день не рекомендуется.

Спорт: физкультурой нужно заниматься на свежем воздухе — например, при открытом окне.

Дом, сад, огород: растениям рекомендован полив. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.

29 мая

Символ дня: птица Феникс

Характеристика: день завершения всех начатых ранее дел, которые легко удастся довести до ума.

Бизнес и финансы: можно осуществлять мелкие финансовые операции — например, оплачивать коммунальные счета.

Личная жизнь: можно общаться с людьми из прошлого — например, со своей первой любовью.

Здоровье: особого внимания потребует желудок — чтобы он не давал поводов для беспокойства, лучше на время сесть на диету.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами благотворно повлияют на состояние их здоровья.

Спорт: физкультурой нужно заниматься без энтузиазма.

Дом, сад. огород: рекомендуется прореживать всходы. Домашние дела лучше свести к минимуму.

30 мая

Символ дня: летучая мышь

Характеристика: день сатанинской энергетики. Чтобы силы зла не повлияли на внутренний мир, необходимо максимально сократить общение с внешним миром.

Бизнес и финансы: от реализации важных бизнес-планов и финансовых операций лучше отказаться.

Личная жизнь: в этот день можно встретить свою вторую половинку.

Здоровье: велика вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний и пищевых отравлений.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами лучше отложить.

Спорт: во избежание травм нужно предпочесть умеренную физическую нагрузку.

Дом, сад, огород: можно прореживать всходы. Дома не стоит готовить, зато можно делать мелкие ремонтные работы.

31 мая

Символ дня: фонтан

Характеристика: любые профессиональные проекты обречены на успех.

Бизнес и финансы: удачный день для деловых переговоров — партнеры легко найдут общий язык и охотно будут идти навстречу друг другу.

Личная жизнь: идеальный день для церемонии бракосочетания.

Здоровье: болезни этого дня скоротечны и не доставляют особых проблем.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами могут негативно отразиться не только на внешнем виде, но и на самочувствии.

Спорт: наилучший результат дадут занятия йогой.

Дом, сад, огород: в саду не рекомендуется обрезка ветвей плодовых деревьев. Дома можно заниматься любыми делами.

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