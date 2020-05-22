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Украина

Из плена боевиков "ДНР" сбежал украинский "диверсант": что известно о Григории Синченко

15:14 22 мая 2020
Григорий Синченко
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Донецке боевики устроили переполох — по местным телеканалам крутят сообщение о побеге украинского патриота Григория Синченко, которого выдавали властям Украины в рамках обмена 2017 года, но через два года он вновь попал в плен на оккупированных территориях.

Об этом «Укринформу» сообщила мать Синченко Татьяна Гулевская: «Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители „спецслужб“ были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сынка, говорили, если найдут, не выпустят живым».

Также в местных СМИ показывают фото Григория, на лице которого видны следы ожогов — мать уверена, что ее сына опять пытали.

В плен к боевикам патриот попадал дважды — первый раз в 2016 году. Тогда его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора. Мать Синченко рассказывала, что Григория пытали током, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили и били так, что разорвалась легкое. Второй раз он попался местным «спецслужбам» в октябре 2019 года и родственники не знали, что с ним.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мать Григория Синченко рассказывала, что после обмена 2017 года ее сын приехал в Харьков и жил в модульном городке для переселенцев, однако хотел вернуться в Донецк и отомстить за пережитые пытки.

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