Происшествия

В оккупированном Донецке боевики повторно захватили в плен 28-летнего украинца Григория Синченко, который уже побывал в застенках оккупантов в 2016 году и освободился по обмену 27 декабря 2017 года. Украинца обвиняют в подрыве базовой станции с оборудованием мобильного оператора. Напомним, после подрыва станции в интернете появилось видео c места ЧП.

В последних кадрах авторы съемки демонстрируют листовку, где говорится, что взрыв — это попытка привлечь внимание к произволу оккупантов и грозят оставить регион без мобильной связи.

О захвате Григория Синченко правозащитная группа «Центр гражданских свобод» заявила в пятницу, 6 декабря, на пресс-конференции в Киеве, где присутствовала и мать узника Татьяна Гулевская-Синченко.

— Повторно мой сын был захвачен 31 октября, когда меня уже не было в Донецке, — рассказала «ФАКТАМ» Татьяна Гулевская-Синченко. — В этот день избитого и окровавленного Григория в наручниках привели в дом моей матери, его бабушки. Сказали, что его подозревают в подрыве станции мобильной связи «Феникс» в Буденновском районе Донецка 27 октября и проведут обыск.

В доме искали взрывчатку, но ничего не нашли. И вряд ли могли найти, так как Григорий, вернувшись в Донецк, уже не объявлялся дома, а жил в палатке в лесу. Мы с мамой знали, что его ищут — к нам в дом приходили за месяц до этого, 27 сентября, искали его. Мне и маме угрожали, надевали нам на головы мешки. Я испугалась, что меня тоже могут забрать «на подвал», и решила покинуть город. Затем боевики мне звонили, спрашивали, почему я уехала, я так и ответила: «Я вас боюсь». Моей матери сказали, что Григорий находится под «административным арестом», а с такой «мерой пресечения» заложников помещают в изолятор временного содержания (ИВС) — в лучшем случае. Но у бабушки в ИВС не приняли передачу, сказав, что Гриши в ИВС нет. Я опасаюсь, что он в застенках бывшего завода «Изоляция», где боевики устроили тюрьму. Это страшное место, туда не пускают ни адвокатов, ни правозащитные, ни гуманитарные международные организации.

— Мы обратились в Красный Крест и представительство ООН в Донецке с просьбой посмотреть, в каких условиях содержится Григорий Синченко, — рассказала глава правозащитной группы «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук. — Упомянутые организации ответили нам, что направили запрос оккупационной администрации, однако им пока ничего не ответили.

По информации матери узника, первый раз боевики захватили Григория Синченко 2 декабря 2016 года. Его обвинили в подрыве табачных киосков и подвергли жестоким пыткам.

— Сына били так, что у него произошел разрыв легкого и он чуть не умер в СИЗО, — рассказала Татьяна Гулевская-Синченко. — А из нашего дома тогда в ходе так называемого «обыска» боевики просто вывезли все ценное: бытовую технику, инструменты Григория. Он у нас мастер на все руки: и окно мог вставить, и бытовую технику починить. Даже вязанку чеснока «правоохранители» прихватили! Хотели забрать и пенсию моей матери, которой сейчас 84 года, но она их пристыдила, и деньги все же оставили.

Татьяна Гулевская-Синченко тогда выехала в Харьков, боялась, что ее тоже заберут оккупанты. В Донецк приезжала лишь навестить мать. В Харькове женщине приходится ночевать на вокзалах, в поездах или монастырях — аренда жилья ей не по карману.

После обмена 2017 года в Харьков приехал и сын, Григорий Синченко. Жил в модульном городке для переселенцев. Но хотел вернуться в Донецк.

— Сын ненавидел несправедливость, и ему очень хотелось отомстить за пережитые пытки и грабеж, который учинили в нашем доме, — говорит мать узника. — Я, конечно, отговаривала его от этого рискованного шага. Но он взрослый, самостоятельный. Как выяснилось, он все же вернулся в Донецк.

Татьяна Алексеевна уже подала заявление в украинский Объединенный центр координации поиска и освобождения незаконно удерживаемых лиц. Григория Синченко внесли в обменные списки украинской стороны. Однако женщина опасается, что боевики могут не включить его в список на обмен. Женщина боится, что оккупанты, которые ненавидят всех, кто пытается бороться против их режима, снова будут мучить ее сына, как тогда, когда его захватили в первый раз — в 2016 году.

Напомним, об освобождении своего отца просит также вынужденная переселенка из Донецка Алена Атаманчук. А боевики тем временем, продолжают захватывать украинцев и выносить им «приговоры», обвиняя в «шпионаже в пользу Украины».

Так, в пятницу, 6 декабря, информационные ресурсы оккупантов сообщили, что дончанин, подрабатывающий перевозками, проведет в застенках боевиков 17 лет за то, что «с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта «Марьинка» для осуществления частных перевозок и доставки посылок с территории Украины с сентября 2017-го в течение года якобы осуществлял террористическую и шпионскую деятельность на территории «ДНР». Такие «приговоры» стали в ОРДЛО обыденностью.

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