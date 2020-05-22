Стало известно, когда возобновит работу метро Харькова

Украина

В Харькове 25 мая в 5:30 утра возобновит работу метро. Об ослаблении карантинных ограничений просил также городской голова Киева.

Как сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Facebook, Кабмин уже принял соответствующее постановление.

«В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу. Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, — действует и сегодня», — написал Кернес.

Как сообщалось ранее, в Министерстве инфраструктуры Украины подтвердили, что правительство решило с 25 мая возобновить работу метро в Киеве, Днепре и Харькове. Назван также срок возобновления перевозок пассажиров автотранспортом.

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