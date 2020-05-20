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В Украине с 25 мая возобновляется работа метро, — решение Кабмина
В министерстве инфраструктуры Украины подтвердили решение правительства возобновить работу метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая. Об этом в своем Telegram написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В то же время, по его словам, регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в Украине возобновятся уже с 22 мая.
С 1 июня снова запустят регулярное железнодорожное сообщение в городском, региональном, внутреннем или межобластном сообщении, также возобновятся межобластные пассажирские перевозки автотранспортом.
Принятие и отправление воздушных судов, которые выполняют пассажирские перевозки, начнется с 15 июня.
«Обязательные требования безопасности неизменны — масочный режим, температурный скрининг сотрудников, постоянная дезинфекция транспорта»,— подчеркнул Криклий.
Напомним, на заседании Кабинета министров 20 мая было принято о переходе в режим адаптивного карантина с 22 мая.199
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!