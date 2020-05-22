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Кличко просит Кабмин ослабить карантин в Киеве, несмотря на несоответствие столицы требованиям

12:29 22 мая 2020
карантин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве подтвердили, что город не соответствует одному из критериев для смягчения карантина с 23 мая. Мэр столицы Виталий Кличко будет просить Кабмин все равно разрешить городу снять ряд запретов, а именно запустить наземный общественный транспорт с 23 мая, открыть небольшие торговые центры (площадью до 1000 квадратных метров) и с 25 мая возобновить работу метро. Новое решение ожидается в первой половине дня субботы, 23 мая.

Киев выпал из числа регионов, готовых к отмене карантина, после вспышки заболевания в Дарницком интернате. Доля заболевших в городе после этого случая выросла до 15 на 100 тысяч человек населения (при необходимых 12 на 100 тыс.). По всем остальным критериям город соответствует требованиям для ослабления карантина.

Если решение Кабмина будет в пользу Киева, то уже с 12.00 23 мая трамваи, троллейбусы, автобусы начнут перевозить пассажиров, не требуя спецпропуск.

Также с 23 мая в Киеве возобновляет работу зоопарк. Ряд ограничений останется в силе: от посетителей будут требовать находиться в маске, а на входе будут измерять температуру.

Напомним, в Киеве за последние сутки добавилось 47 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом подробно в статистике заболеваемости COVID-19 от Минздрава.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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