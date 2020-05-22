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Украина

Верховную Раду проверили на коронавирус: когда депутаты вернутся к работе

16:14 22 мая 2020
Верховная Рада
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В украинском парламенте провели ПЦР-тестирование нардепов и других лиц, контактировавших с заболевшим депутатом Олегом Мейдичем.

Как сообщает заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в своем Facebook, новых больных коронавирусом не выявили. Она написала, что в последние дни в Раде провели ПЦР-тестирование 87 людям, из которых 53 — народные депутаты. Ни у кого COVID-19 не обнаружен.

«Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента», — написала Кравчук.

Но окончательного решения по дате возобновления работы Рады пока нет.

Кроме того, нардепы готовятся к работе в округах и встречами с избирателями на следующей неделе, но для этого необходимо получить разъяснения Минздрава.

Ранее сообщалось, что Рада может разрешить исполнительной службе вскрывать квартиры украинцев.

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