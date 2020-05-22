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Названы имена погибших под Житомиром бойцов Нацгвардии
Среди семерых погибших во время бойни в Житомирской области, которая произошла в ночь на пятницу, 22 мая, есть и военнослужащие Национальной гвардии Украины
«В этой страшной трагедии погиб военнослужащий по контракту бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В. С., а также двое военнослужащих по контракту воинской части 3066 — младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В. Военнослужащие находились в отпуске, который был им предоставлен после длительного пребывания на ротации в районе проведения операции Объединенных сил», — сообщили в Нацгвардии.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!