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Происшествия

Названы имена погибших под Житомиром бойцов Нацгвардии

16:31 22 мая 2020
Место расстрела под Житомиром
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Среди семерых погибших во время бойни в Житомирской области, которая произошла в ночь на пятницу, 22 мая, есть и военнослужащие Национальной гвардии Украины

«В этой страшной трагедии погиб военнослужащий по контракту бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В. С., а также двое военнослужащих по контракту воинской части 3066 — младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В. Военнослужащие находились в отпуске, который был им предоставлен после длительного пребывания на ротации в районе проведения операции Объединенных сил», — сообщили в Нацгвардии.

Эксклюзивный материал о трагедии на Житомирщине, которая начинает обрастать новыми подробностями, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Также читайте о том, кто такой Анатолий Захаренко, который расстрелял семерых людей.

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