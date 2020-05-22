Кровавая бойня на Житомирщине: причина гибели участников АТО и новые подробности

Происшествия

Расстрел семи человек в Житомирской области обрастает новыми подробностями. Как оказалось, почти все погибшие — действующие или бывшие бойцы Нацгвардии или же волонтеры. А за несколько часов до убийства на месте трагедии побывали сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции, задерживавшие там местного полицейского начальника.

О начале расследования убийства семи человек возле села Новоселица Попильнянского района Житомирской области утром 22 мая сообщили областные полиция и прокуратура. По их версии, около часа ночи между 58-летним арендатором пруда и группой приезжих возник конфликт. В результате которого семь из приезжих были убиты на месте или смертельно ранены.

Вскоре произошедшее прокомментировал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко. По его версии, возле водоема отдыхала компания — арендатор и восемь его друзей. К часу ночи шестеро ушли спать в сарайчик, а двое продолжили выпивать с арендатором. Вдруг тот «на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений» взял свое охотничье ружье «Иж-58», убил собутыльников, а потом расстрелял спящих. Но одному из отдыхавших удалось убежать в Новоселицу и вызвать полицию.

Однако вскоре в СМИ и интернете начали появляться другие версии. По одной из них, на арендатора «наехала» местная полиция, потребовав платить ежемесячную «дань». И когда тот сдал вымогателей в Госбюро расследований, мстить за полицейских приехали атошники. По другой — в ходе пьянки возник конфликт по поводу службы в армии, и один из атошников ранил хозяина ножом в руку. После чего тот начал расстреливать гостей.

Как оказалось, конфликт с одним из местных полицейских у арендатора пруда Анатолия З. действительно был. Анатолий заявил в Департамент внутренней безопасности Нацполиции о вымогательстве со стороны начальника Попильнянского отделения полиции Руслана М., сообщил источник «ФАКТОВ». За то, что полиция не будет вмешиваться в работу рыбного хозяйства З., Руслан М. якобы требовал ежемесячный «взнос» в 10 тысяч гривен. После чего 20 мая сотрудники ДВБ и ГБР задокументировали передачу подполковнику М. 5 тысяч гривен (часть «оброка» З. заплатил рыбой). А 21 мая Руслана М. задержали на берегу пруда после передачи ему второй части ежемесячной суммы.

Конфликт с гостями возник, по данным источника «ФАКТОВ», уже во время окончания застолья. Якобы один из гостей, прошедший АТО, возмутился отношением Анатолия З. к войне на востоке Украины: якобы тот «москаль» (он переехал в Украину из России), не хочет отпускать детей защищать Украину от российских оккупантов. В пылу ссоры он даже попытался ударить того (по некоторым данным, ранив в руку). Но Анатолий застрелил нападавшего из своего ружья, которое было рядом с ним в сарайчике, где компания ужинала. А затем выстрелил во второго собутыльника. В это время выстрелы услышали другие участники компании, часть из которых еще не успели уснуть в другом сарайчике. Кое-кто попытался вступить в перестрелку с Анатолием (трое погибших — бойцы Нацгвардии, только недавно приехали в отпуск из зоны ООС, еще двое служили в АТО раньше, большинство из приезжих были вооружены охотничьими карабинами, в том числе — модифицированными «калашниковыми» и пистолетами), но был убит. Часть гостей были застрелены спящими. Выжить удалось лишь 43-летнему Вадиму Ф., упросившему З. не убивать его. Когда тот убежал, арендатор позвонил жене, рассказав о случившемся, а также в Департамент внутренней безопасности, попросив, чтобы его арестовали сотрудники ДВБ, а не местной полиции, которым он не доверял.

То, что полиция и ГБР задержали правоохранителя по подозрению в вымогательстве, «ФАКТАМ» подтвердила и спикер областного главка полиции Алла Ващенко. Однако, по ее словам, «наезда» атошников после этого не было. На самом деле все восемь мужчин — киевляне возрастом от 29 до 50 лет — приехали на пруд еще до задержания полицейского, в ночь на 21 мая. Они давно знакомы с арендатором пруда, неоднократно приезжали сюда, как и в этот раз, на рыбалку. И обстановка на месте происшествия говорит о том, что там был отдых и дружеское застолье. Конфликт действительно возник между арендатором и двоими его гостями, когда остальные ушли спать. Но рассказать о причинах может только задержанный — остальные участники погибли. А вызвавший полицию по 101 киевлянин начало конфликта не видел. Сейчас выживший житель Киева и арендатор дают показания, их проверяют и пока не разглашают. Также в полиции подтвердили «ФАКТАМ», что задержанный звонил после расстрела в ДВБ и то, что на месте изъято охотничье оружие, принадлежавшее как задержанному, так и погибшим.

То, что большинство погибших — участники АТО и волонтеры, сообщает и издание Dетектив-Info. По их данным, убиты бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав М. и Андрей М, нацгвардеец-резервист Виталий В., атошники с позывными «Финн» и «Скандер», волонтеры Роман Х. и Александр Б.

В настоящее время задержанному, признающему свою вину, готовится подозрение в убийстве двух и более человек. Также ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» о том, что недавно под Киевом застрелили 47-летнего ветерана АТО. Причиной стал спор о политике.

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